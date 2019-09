Ralf Loock

Groß Lindow Im Schlaubetal bereitet man sich auf das diesjährige Köhlerfest vor, am 3. Oktober wird auf der Traditionsfläche Altes Hafengelände in Groß Lindow ab 11 Uhr gefeiert. Gastgeber ist der Kienstubbenverein. Es ist eine Eigenart des Menschen – vielleicht nicht aller, aber doch sicher vieler Menschen, dass er sich nach einer heilen und harmonischen Welt sehnt. Einem Kosmos, in dem die fleißigen Kienweiber und die kräftigen, aber auch verschlagenen Kienbuben sich um ihre Familien kümmern; und man allgemein der Frage nachgeht, ob im dunklen Wald nicht doch Hexen, Kobolde und weitere Geister unterwegs sind. Diese heile Welt wurde uns in dem Lied Köhlerliesel, uraufgeführt 1957, und in dem Spielfilm Hohe Tannen, der vom Köhlerliesel erzählt und 1960 in die Kinos kam, präsentiert. Es gab auch böse und hämische Kritiken, die von "Kitsch" und "Heimat-Mist" sprachen. Doch die Namen dieser Kritiker sind längst vergessen, ihre gehässigen Attacken sind unbeachtet verflogen. Geblieben ist das Köhlerliesel – und sie wird jung und fröhlich wie immer das Köhlerfest am 3. Oktober 2019 mit eröffnen.

Dabei ist das Köhlerfest mehr als ein familiäres Herbsttreffen mit Bratwurst und roter Brause, es ist Ausdruck der Vitalität, der Schaffenskraft und des Gottvertrauens der Menschen im Schlaubetal. Veranstalter ist der Kienstubbenverein, aber auch andere Vereine und Institutionen bringen sich mit ein. So werden der Karnevalverein und die Line Dance Gruppe sowie die Kita Lindenspatzen und die Naturwacht Schlaubetal präsent sein – ebenso wie viele Handwerker und Künstler. In vielen Orten bereitet man sich auf den 3. Oktober vor, da wird geübt und gewerkelt, so hat der Kienstubbenverein am Dienstag einen Holzkohlemeiler auf einer Wiese bei der Ragower Mühle gezündet. "Wir wollen beim Köhlerfest den Besuchern Holzkohle zum Kauf anbieten", erläuterte Vereinsvorsitzender Herbert Grunow. Der qualmende Koloss wird nun etwa 12 Tage durchglühen, dann wird gelöscht und schließlich zum Monatsende geerntet. Radfahrer und Wanderer kommen an dieser Wiese vorbei, bleiben stehen und erkunden sich nach der Technik. "Von uns ist ja mindestens immer einer vor Ort – Tag und Nacht", berichtete Herbert Grunow. Besonders die Nachtwache sei auch für einen gestandenen Mann ein besonderes Erlebnis, wenn in der Dunkelheit die Schwaden aus dem Meiler entweichen und im Wald seltsame Geräusche erklingen, dann kann die Szene schon als gespenstisch empfunden werden.

Dabei ist dies nur eine Aufgabe, die die Mitglieder des Kienstubbenvereins zu stemmen haben: Das Festgelände im Knappenweg muss hergerichtet sowie Bänke, Tische und Zelte aufgebaut und die Speisen zubereitet werden. Geboten wird den Besuchern des Köhlerfestes am 3. Oktober ein Einblick in das Leben der Waldarbeiter, so wird beispielsweise ein Schaumeiler aufgebaut und die Technik der Holzkohle-Herstellung erklärt. Jung und Alt können ihr Talent im Kienstubbenweitwurf zeigen.

Die Bastel- und Schminkstrecke ist natürlich besonders für Kinder interessant. Auf der Tanzfläche werden die Kindergartenkinder sowie die Kindertanzgruppe des Karnevalsvereins auftreten und für Freude sorgen. Es folgen Darbietungen der Sängerin Fräulein Biene und der Line Dance Gruppe.

Köhlersuppe zur Mittagszeit

Zur Mittagszeit wird Plinse vom Köhlerherd, Brot aus dem Backofen, frischer Räucherfisch, Deftiges vom Grillstand sowie Pellkartoffeln mit Quark angeboten. Eine Besonderheit ist die Köhlersuppe. Handwerker aus der Region sind auf dem Platz mit ihren Ständen vertreten und zeigen ihre Techniken und Waren, Naturschützer informieren über Tiere und Fauna im Schlaubetal. Erwartet werden auch Schmiede sowie Falkner mit einer Greifvogelschau. Die Moderation übernimmt wieder in seiner bewährten freundlichen Weise Manfred Machnow.

12. Köhlerfest in Groß Lindow, Knappenweg, am 3. Oktober ab 11 Uhr; der Unkostenbeitrag beträgt 2 Euro für Erwachsene, Kinder sind frei.