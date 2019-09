Vielfalt aus Obstkisten: Am Stand der Finesse GmbH, die sonst das Mittagessen für die Bruno-H.-Bürgel-Schule liefert, ist bei der Premiere für den Gesundheitstag ein Obstbuffet aufgebaut. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der im Mai neu formierte, 40 Mitglieder starke und von Christian Heise geführte Förderverein der Bildungsstätte hat seine erste größere Bewährungsprobe bestanden. Der erste Gesundheitstag – von den Ehrenämtlern aus der Taufe gehoben, mit der amtierenden Schulleiterin Bonnie Funke abgestimmt und durch etliche Kooperationspartner unterstützt, war ein durchschlagender Erfolg. Ein dickes Lob für die Veranstalter hatte es gleich zu Beginn von Barnims Landrat Daniel Kurth und Eberswaldes Bildungsdezernent Jan König gegeben.

"Uns ging es darum, den Mädchen und Jungen auf eine spielerischere Art und Weise Wissen über Gesundheitsthemen zu vermitteln, als dies im Unterricht gelingen kann", sagte der Vereinsvorsitzende, dessen große Tochter Leni (7) Zweitklässlerin an der Bürgelschule ist. Schon im Grundschulalter falle es immer mehr Kindern schwer, dem Reiz des Smartphones zu widerstehen. Deswegen sei es heute wichtiger denn je, dem Nachwuchs Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu unterbreiten. Der Sport spiele da eine große Rolle. Denn die um sich greifende Bewegungsarmut begünstige das Übergewicht bereits bei Kindern. Gegen zu viele Kilos könne zudem auch eine ausgewogenere Ernährung helfen. "Deswegen haben wir Anbieter regionaler Produkte eingeladen, die wertvolle Tipps und Anregungen geben können", sagte Christian Heise.

Teig quillt ohne Hilfsmittel

Am Stand der Privatbäckerei Wiese war der Andrang besonders groß. Das mag an dem noch backwarmen Dinkel- und Roggenbrot gelegen haben, das Bäckermeister Björn Wiese als Probierhäppchen verteilte. Doch das bekennende Mitglied der SlowFood-Bewegung verstand es überdies, die Mädchen und Jungen zum Mitmachen zu ermuntern. Sie durften Sauerteig ansetzen, der ohne künstliche Zusätze auskam. "Wir brauchen dafür nur Mehl, Wasser, Salz, Wärme und Zeit", betonte Björn Wiese. Die im Mehl enthaltenen Milch- und Essigsäurebakterien würden den Teig aufquellen lassen. Wer nach drei Stunden an den Stand zurückkehrte, sah mit eigenen Augen, dass sich dessen Menge verdoppelt hatte.

Auf riesiges Interesse stießen des Weiteren die Kanus, die Marko Henke vom SV Empor Eberswalde auf den Schulhof mitgebracht hatte. Sonst sind die leichten Wasserfahrzeuge vor allem auf dem Oder-Havel-Kanal im Einsatz. "Wer paddelt, ist viel an der frischen Luft und auf dem Wasser", schwärmte der Trainer. Wer diesen Sport ausübe, werde zugleich in der Athletik und im Kraftsport ertüchtigt. Und könne begleitend den Ballspielen frönen. "Kanuten sind vielseitig", betonte Marko Henke.

Erst Fußball, dann Pizza

Für den SV Motor brachte Christian Mätzkow den Bürgelianern gleich zwei Sportarten näher, die bloß auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben: Schach und Sportschießen. Letzteres aus Sicherheitsgründen nicht mit Pfeil und Bogen, sondern mit dem Blasrohr. "Schachspieler und Schützen schulen ihre Konzentration", erklärte der Trainer.

"Sport ist super", rief Elias (10), der davon nicht erst überzeugt werden musste. Der Fünftklässler ist Verteidiger bei der E-Jugend vom FV Preussen. Und mit Feuereifer dabei. Nach einem Kräfte raubenden Fußballspiel lasse er sich guten Gewissens auch mal eine Pizza schmecken.