Dorit Schulze

Bad Freienwalde Warum geht man zu einem Konzert – einem Friedenskonzert? Vielfältig ist die Zahl der Beweggründe. Doch ist es glaubhaft, dass es an diesem Abend in der Bad Freienwalder Konzerthalle ein gemeinsames Motiv gab, hierher zu kommen: Der Wunsch nach Frieden für alle, die bange Sorge, dieses kostbare Gut könnte auch hier, bei uns, zunichte werde.

Im Rahmen der Friedenswoche hatte der Bad Freienwalder Stadtverband der Linken in die Konzerthalle eingeladen. Marco Büchel, Stadtverordneter und Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins, der die Konzerthalle in St. Georg betreibt, begrüßte die Gäste, die beiden Chöre, die Solisten und Torsten Riemann, Programmgestalter und künstlerischer Leiter.

Sorge um Frieden

80 Jahre zuvor gab es kein Friedenskonzert – da begann Deutschland den mörderischsten aller Kriege mit dem Überfall auf eine Stadt in Polen. Um so bedeutsamer, dass der Chor "Sanctus" aus der polnischen Stadt Moryn den Abend in der Bad Freienwalder Konzerthalle mitgestaltete, lebhaft begrüßt vom Publikum.

Der Chor "Cantus Gaudia" brachte mit Liedern wie Lindenbergs "Wozu sind Kriege da" und "Wenn im Dunkel kalter Zeiten" von Torsten Riemann oder Bettina Wegners "Sind so kleine Hände" Sorgen um Frieden und Menschlichkeit zum Ausdruck.

Zuversicht und Selbstvertrauen braucht der Mensch, so zu spüren bei den Titeln "Die Kraniche fliegen im Keil" und "Die Gedanken sind frei". Alle sangen mit, da brauchte Torsten Riemann, der sich als Songpoet bezeichnet, nicht lange zu bitten.

Engagiert und bewegend die große Gruppe der Sänger. Und dann wurde es ganz still – der siebenjährige Ludwig Eckert sang "Kleine weiße Friedenstaube". Und beim Song "Down by the Riverside" war es die eindringliche, raumfüllende Stimme von Bernd Schenderlein, die nicht nur in die Ohren drang. Ebenso: Elise Eckert berührte zutiefst mit ihrem Geigenspiel. Edelste Gesangskunst ertönte mit Mozarts "Ave verum", als Ilona Wlodarczyk den polnischen Chor dirigierte, der danach auch mit lebhaften Weisen überzeugte und manches deutsche Lied mitsang.

Gemeinsamer fröhlicher Gesang

Gegen so Besinnliches wie "Über sieben Brücken musst du geh‘n" (Karat) oder Holger Bieges "Als ich fortging" setzte das Programm erschütternde Zahlen von Hungertod und Flüchtlingselend sowie Warnungen von Brecht ("Das große Carthago führte drei Kriege") und anderen Autoren. Es ging nicht darum, dass wir, die Gäste des Abends, bedrückt nach Hause gehen sollten oder gar wollten. "Ich hab ein zärtliches Gefühl" und "Doch es gibt sie immer noch": Gemeinsamer, fröhlicher Gesang stärkten Gefühle von Lebensbejahung und Zukunftsgewissheit.

Mit Blumen und kleinen Präsenten bedankte sich Marco Büchel bei allen Akteuren, das Publikum mit langem, reichem Beifall. Warum geht man zu einem Friedenskonzert?