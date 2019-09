Filialleiter Stefan Krasa (2. v. l.): Er hofft weiterhin auf jährlich einen Azubis bei Fielmann in Schwedt und berät deshalb bei der SAM gern. © Foto: Oliver Voigt

Anschaulicher geht es kaum: Notfallsanitäterin Anke Mundt zeigt am Stand der Uckermärkischen Rettungsgesellschaft, wie lebensrettende Maßnahmen eingeleitet werden. Kann sie damit Berufswünsche wecken? © Foto: Oliver Voigt

Jörg Matthies

Schwedt Automechanikerin will die Oberschülerin aus Prenzlau später mal werden – das wisse sie schon ganz genau, sagt sie im Live-Interview auf der Messe "SAM". Wer sie da gerade interviewt hat? Nein, das könne sie nicht sagen. Was, eine doppelte Olympiasiegerin? Unglaublich!

Als Moderatorin hat der gastgebende Verein "junge wirtschaft" ein echtes "Schwedter Kind" für die Ausbildungsmesse gewonnen – die einstige Weltklasse-Schwimmerin Britta Steffen ist somit der eigentliche Stargast der beiden Tage an den ubs. Und dennoch bekennt sie vor diesem für sie noch recht ungewöhnlichen Job: "Ich bin ganz schön aufgeregt." Nur nebenbei: Steffen meistert ihre Sache neugierig und charmant zugleich.

Und dennoch: Tatsächlich ist die 35-Jährige eher schmückendes "Beiwerk" für ein seit mehr als anderthalb Jahrzehnten wichtiges Anliegen der SAM: die Berufs-­orientierung junger Leute. Die vielen parkenden Busse auf der Lindenallee, Massen von Jungen und Mädchen schon bei der kurzen Eröffnung im kleinen Foyer und ständig gut frequentierte Stände von 58 Messeanbietern zeigen auch 2019 wieder: Der Zweck wird begriffen, das Angebot gern angenommen. Oder hatte PCK-Geschäftsführer Wulf Spitzley mit seiner Auftaktrede Recht, in der er provozierte: "Ich weiß, dass ihr sicher nicht alle freiwillig hier seid!" Doch schnell war er dann auch bei konstruktiven Ratschlägen: "Sucht euch einen Ausbildungsplatz, der euch wirklich interessiert. Lasst euch auch von keinem erzählen, dass es eine strenge Trennung in Männer- und Frauenberufe gibt."

Mit Zetteln von Stand zu Stand gehen, die später in der Schule sogar benotet werden, finden etliche der Befragten nicht ganz so prickelnd. Joline und Angelina aus Templin würden sich lieber "zwanglos anhand unserer Interessen" informieren. Von Prenzlauer und Angermünder Schülern hört man ähnliches, Talsand- Oberschüler entgegnen aber auch, dass die Zettel eine gute Orientierungshilfe für die Messe-Visite sind – schließlich könnten sie sich ja drei Firmen nach eigenem Wunsch aussuchen, die sie befragen. Interesse verspüren die meisten Aussteller bei ihren Besuchern: Immerhin kann man sich über hunderte Berufsbilder informieren, am Sonnabend das Ganze vielleicht zusammen mit den Eltern noch einmal vertiefen.

Ein besonderes "Pärchen" berät am Stand des Oberstufenzentrums: Xenia Mielke und Nadine Tank sind Tochter und Mutter, erstere im dritten, letztere im zweiten Lehrjahr (als Quereinsteigerin in sozialen Berufen).

So finden die Besucher in den insgesamt sieben Messestunden, jeder für sich, bestimmt noch viele andere Besonderheiten. Vielleicht ist ja auch ein Autogramm von Britta Steffen darunter.