Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Auf jeder Weinflasche ist das kleine Symbol zu finden: Eine Schwangere mit Glas in der Hand – durchgestrichen. Dennoch ist der Alkoholkonsum noch immer auch bei werdenden Müttern weit verbreitet. Längst hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung reagiert, gibt es den Tag des alkoholgefährdeten Kindes. Der findet jährlich am 9. September statt.

Schädigung schon im Mutterleib

"In Deutschland sind mehr als 10 000 Neugeborene vom Fetalen Alkoholsyndrom betroffen", sagt Marion Busch, Leiterin der Seelower Sucht- und Drogenberatung des Diakonischen Werkes Oderland-Spree. 3000 dieser Kinder erfüllen das volle Spektrum des FAS, so dass ihr Leben mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen belastet bleiben wird, fügt sie an. Umso mehr sei es wichtig, in der Schwangerschaft die Finger vom Alkohol zu lassen. "Selbst ein Glas Sekt kann die Schädigung hervorrufen."

Schließlich ist Alkohol ein Zellgift, das über den Blutkreislauf der Mutter direkt in den Blutkreislauf des Kindes gelange. Ob in Seelow viele betroffen seien? Dazu gebe es in der Beratungsstelle keine gesonderten Zahlen, die werden eher durch die Krankenhäuser mit Geburtsstationen notiert bzw. erst in der späteren Entwicklung der Kinder erkannt.

Die Seelower Sucht- und Drogenberatung ist im August von der Ernst-Thälmann-Straße ins Diakonie-Gebäude in der Feld-straße 3e umgezogen. Neu an Bord ist Julia Müller, die die Aufgaben der Präventionsfachstelle erfüllt. Von Maxi Friedrich hat sie die Netzwerke übernommen, baut eigene auf. Es geht darum, Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren zu beraten und zu begleiten. 35 Veranstaltungen gab es im Vorjahr, 400 Schüler wurden in Schulen und Jugendeinrichtungen erreicht. Alkohol, Cannabis und Nikotin sind die am meisten konsumierten Stoffe der Jugendlichen.

Selbsthilfegruppe im Haus

Am meisten verbreitet – und von der Gesellschaft gern belächelt – ist die Alkoholsucht. Eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt und der auch Lutz Göhler den Kampf angesagt hat. Der Görlsdorfer, der seit Anfang des Jahres die "Selbsthilfegruppe der abstinent lebenden Alkoholiker" in Seelow leitet, betont: "Die Übergänge vom Genuss zum Missbrauch und dann zur Abhängigkeit sind fließend und enden leider zu oft im freien Fall der Betroffenen. Sich einzugestehen, dass man ein Problem hat und sich dazu zu bekennen und etwas dagegen zu unternehmen, ist oftmals ein schwieriger und langer Prozess." Die einzige Alternative für Alkoholabhängige ist – abstinent werden und bleiben. Hierbei helfen sich die Männer und Frauen gegenseitig. Sie treffen sich dienstags um 18.30 Uhr in der Diakonie.

Die Sucht- und Drogenberatung des Diakonischen Werkes gibt es in Seelow, Wriezen und Bad Freienwalde. Betroffene und Angehörige werden zu allen suchtspezifischen Themen beraten. Angebote machen auch die Fachstellen für Jugendsuchtberatung und Prävention MOL und Glücksspiel.