Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 50 000 Euro hat der Briesener Hauptausschuss am Donnerstagabend befürwortet. Das Geld wird für einen Bodenaustausch am kleinen Hortgebäude in der Petershagener Straße gebraucht.

Es war 2014 neben der Awo-Kita für 25 Kinder errichtet worden. Auf der Fläche stand bis 1926 ein Glaswerk. Später war ein Investor interessiert. 13 Wohneinheiten in barrierefreien Einzel- und Doppelhäusern sollten entstehen. Er sprang allerdings ab, dem Vernehmen nach wegen der Kontaminierung des Bodens.

Ins Blickfeld geriet jetzt das Gelände als ein möglicher Standort für das neue Amtsgebäude. Bei den Voruntersuchungen dafür wurde wohl auch giftiger Boden auf dem Hortgelände entdeckt. "Das wird teuer. Aber die Sicherheit der Kinder geht vor", sagte Bodo Blume (Bürgerbündnis), und Hans-Detlef Bösel (Bürger für Briesen) pflichtete ihm bei: "Es ist unumgänglich. Ich hoffe nur, dass es dabei bleibt".

Erheblich teurer wird ein anderes Projekt. Es geht um einen Dauerbrenner: das stinkende Mühlenfließ. Gerhard Elgner referierte in der Einwohnerfragestunde über die inzwischen 15-jährige Geschichte dieses Ärgernisses. Er resümierte dann allerdings, dass bisher nichts Ernsthaftes unternommen worden sei, wogegen sich Amtsdirektorin Marlen Rost wehrte. Sie verwies darauf, dass noch immer die Belüftungsanlage laufe. Sie sollte die Situation verbessern, es sei aber von vornherein klar gewesen, dass sie den Geruch nicht abstellt, ergänzte Ron Gollin.

Der Bauamtsleiter erläuterte dann, was er im Ausschuss vor Tagen bereits anklingen ließ: Man wolle jetzt mit Unterstützung von Jens Meisel vom Forschungsinstitut für angewandte Gewässerökologie den tatsächlichen Ursachen auf den Grund gehen. Und dabei alle bisherigen Erkenntnisse einbeziehen, auch die der Bürgerinitiative. Daraus sollen dann Maßnahmen abgeleitet werden.

Auf Elgners Hinweis, dass es bereits 2012 ein solches Monitoring gegeben habe, entgegnete Gollin, diese Daten seien nicht wissenschaftlich so belegt, wie das Landesamt für Umwelt es akzeptiere. Und ohne dessen Zustimmung gebe es keine Fördermittel. Allerdings hatte dasselbe Amt das Monitoring vor sieben Jahren veranlasst.

15 Millionen Euro Kosten

Unabhängig von allem, was noch ans Tageslicht kommt, ist wohl klar, dass der faulende Petersdorfer See saniert werden muss. Was das kosten könnte, deutete Bösel an: Er habe das vor Jahren mit dem kleinen Teich am Madlitzer Schloss machen lassen – für eine halbe Millionen Euro. Der Petersdorfer sei jedoch acht Kilometer lang. Bürgermeister Jörg Bredow sprach von rund 15 Millionen Euro Kosten. "Das können wir nur mit Fördermitteln stemmen."

Zunächst wollen die Gemeindevertreter jedoch detailliert hören, was der Fachmann sagt, und zwar auf einer Sondersitzung des Bauausschusses Ende September. Und zudem will man vorsorglich im Haushalt 2020 und 45 000 Euro für Machbarkeitsstudie und Maßnahmenplan reservieren.