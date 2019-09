MOZ

Potsdam (MOZ) Das Brandenburger Agrarministerium richtet auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin im Januar wieder eine eigene Halle aus. Die Messehalle 21A soll für zehn Tage zum Schaufenster des ländlichen Brandenburgs werden.

Die Internationale Grüne Woche in Berlin (IGW), der wichtigste internationale Branchentreff der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft und des Gartenbaus öffnet vom 17. bis 26. Januar 2020 auf dem Berliner Messegelände seine Tore.

Agrarminister Jörg Vogelsänger: "Unser Ziel ist, auch unter dem Dach der 28. Brandenburg-Halle möglichst vielen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich an einem, mehreren oder an allen zehn Messetagen zu präsentieren. Gerade diese Vielfalt und die vielen Begegnungen zwischen Produzenten und Verbrauchern sind es, was die Messebesucher immer wieder als Markenzeichen der Brandenburg-Halle erwähnen. Zu dieser Vielfalt gehören neben den Ausstellern aus der Land- und Ernährungswirtschaft insbesondere auch Gärtner, Fischer, Landurlaub-Anbieter, Vertreter des ländlichen Handwerks oder auch Anbieter aus dem forstlichen Bereich.

Brandenburg wird 2020 eine neue, einheitlich gestaltete Halle präsentieren. Dazu gehören im neuen Rahmen die regionale Produktvielfalt an den Ausstellerständen, auf neuer Bühne Musik und Tanz, Profis und Laien, am neuen Standort Brandenburgs Küche im Kochstudio.

Die Anmeldeunterlagen finden Sie in der Rubrik Downloads unter folgendem Link:

https://mlul.brandenburg.de/mlul/de/landwirtschaft/internationale-gruene-woche/

Die Bewerbung ist unter Verwendung der Anmeldeunterlagen bis zum 24. September einzureichen beim Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg, Referat 31, Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, 14467 Potsdam.

Nachfragen und weitere Informationen unter 0331 8667618 oder per Mail an Monika.Zillmann@mlul.brandenburg.de.