Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Es gab erst einmal Rätselraten bei der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend. Eine Hönowerin hatte in der Einwohnerfragestunde verkündet, dass sie und ihr Mann nach der Briefwahl am 1. September für die anstehende Stichwahl um das Bürgermeisteramt neue Briefwahlunterlagen bekommen haben, allerdings jeweils gleich doppelt. Sie habe die Auskunft erhalten, dass es einen Softwarefehler gegeben habe und wohl noch mehr Personen betroffen wären. Und eigentlich sollte auch ein Exemplar wieder abgeholt werden. "Wie wird denn gesichert, dass wirklich unsere Stimme gezählt wird?", fragte sie.

Natürlich machten im Publikum auch Spekulationen die Runde, ob die Panne nicht andere Gründe haben könnte. Immerhin sei Hönow der bevölkerungsreichste Ortsteil, wohne dort der Amtsinhaber, der auch wieder antritt. Und es wurde die Frage laut, ob die Wahl denn überhaupt noch am 15. September stattfinden könne oder abgesagt und auf einen neuen Termin gelegt werden müsste. Bürgermeister Karsten Knobbe kündigte in jedem Falle eine Prüfung an.

Hoppegartens Wahlleiterin Ulrike Kämpf versicherte am Freitag, die Stichwahl werde wie geplant am 15. September stattfinden. Insgesamt seien 128 Briefwahlunterlagen doppelt versendet worden. Eine doppelte Stimmabgabe werde aber dadurch verhindert, dass die Briefwahlunterlagen aller Betroffenen für ungültig erklärt werden. Überdies werde eine Liste über die ungültigen Briefwahlunterlagen erstellt, die sowohl den beiden Briefwahllokalen als auch allen Urnenwahlbezirken vorliegt, erklärte sie. Wahlhelfer müssten dann bei jedem Wahlbrief prüfen, ob es sich um gültige oder ungültige Briefwahlunterlagen handelt. Eine Auflistung aller für ungültig erklärten Scheine wurde zudem auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. Die Betroffenen sollten noch am Freitag neue Briefwahlunterlagen erhalten.

Auch Kreiswahlleiter Michael Ohle, der in dem Fall kein Vorgesetzter, sondern Kommunalaufsicht ist, sah keinen Grund für eine Absage der Wahl. Es habe bereits "Rückkopplung" mit der Hoppegartener Wahlleiterin gegeben, bei der die erste Zuständigkeit liege. Es handele sich um einen "behebbaren Mangel" und eine "saubere Lösung", konstatierte er. Unterlagen für ungültig zu erklären, sei prinzipiell nichts Ungewöhnliches, zum Beispiel wenn jemand seinen Brief nicht bekommen habe. An einen ähnlichen Fall mit diesen Zahlen konnte er sich aber nicht erinnern. Die Größenordnung liegt nach seinen Informationen an einem Technikfehler. Beim Druck habe sich ein Gerät "aufgehängt", nach dem Neustart aber nicht an der Stelle fortgesetzt.