Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Nach Annahme des Mandats wird die Landtagsverwaltung voraussichtlich zum letzten Mal eine Stasiüberprüfung in Gang setzten.

Das Abgeordnetengesetz sieht vor, dass die bis zum 31. Dezember 2019 für alle Mitglieder des Landtages gelten soll. Ob es eine Verlängerung über dieses Datum hinaus geben wird, ist noch nicht absehbar. Ausgenommen von der Überprüfung sind diejenigen, die am Anfang 1990 jünger als 18 Jahre waren. Ulrich Thiessen sprach mit Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.

Frau Nooke, das brandenburgische Abgeordnetengesetz sieht eine Stasi-Überprüfung der neu gewählten Abgeordneten vor. Ende des Jahres läuft die Überprüfungsregelung aus. Sollte sie verlängert werden?

Im Bundestag soll im September ein Gesetzentwurf eingebracht werden, der eine Verlängerung der Überprüfung bis Ende 2030 regelt. Diese gilt für Abgeordnete und wichtige politische Funktionsträger, so wie es in den vergangenen Jahren auch gehandhabt wurde. Die Verlängerung der Frist soll noch in diesem Jahr in Kraft treten.Das gibt dann den Ländern wie Brandenburg die Möglichkeit, ihr Abgeordnetengesetz entsprechend zu verändern. Ich gehe davon aus, dass das auch erfolgt.

Hat sich die Überprüfung nicht längst erledigt?

Irgendwann wird das der Fall sein, genau dann, wenn nur noch Menschen in der Politik sind, die 1990 jünger als 18 Jahre waren. Aber bis dahin sollte man an der jetzigen Praxis festhalten.

Sehen Sie Widerstände in Brandenburg gegen eine Verlängerung der Überprüfung bis 2030?

Ich habe bislang nichts derartiges wahrgenommen und gehe davon aus, dass auch die neugewählten Abgeordneten sich für die Verlängerung aussprechen werden. Es geht ja darum, die Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit der Abgeordneten gegenüber den Wählern zu bestätigen. Daran sollten alle Parlamentarier ein Interesse haben.

Wie wird eine Diskussion um Verjährung oder weitere Überprüfung von den Opfern des DDR-Systems aufgenommen?

Diejenigen, die in der DDR unter politischer Verfolgung gelitten haben, fordern, dass diese Überprüfung weiter stattfindet. Es ist für sie ganz wichtig, dass nicht nur sie, wenn sie ihre Opferrente beantragen, überprüft werden, sondern auch die, die heute Verantwortung tragen ihre Biografien offenlegen müssen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Wie groß ist das Interesse heute noch an den Stasi-Unterlagen in Brandenburg?

Wir erleben bei unseren Veranstaltungen nach wie vor ein großes Interesse. Die Menschen beschäftigt, was die Stasi damals über die Einzelnen an Informationen zusammengetragen hat, welche Interessen sie damit verfolgte oder was es an Strukturenvor Ort gab. Das Thema ist nach wie vor relevant für die Menschen, deshalb werden jährlich immer noch Zehntausende Anträgeauf Akteneinsicht gestellt. Wir müssen uns weiter mit diesem Teil der Geschichte auseinandersetzen.