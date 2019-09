Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Mecklenburg-Vorpommern hat 400 staatlich finanzierte Medizin-Studienplätze, in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind es noch mehr. Thüringen kommt immerhin auf 260 Plätze. Bei Brandenburg steht eine Null.

Mit diesem Mangel hatte sich die Landesregierung trotz Ärztenotstands abgefunden. Einer Initiative von märkischen Kommunen und regionalen Krankenhausbetreibern ist es zu verdanken, dass es dabei nicht geblieben ist. Seit vier Jahren kann auch in Brandenburg Medizin studiert werden, allerdings nach wie vor ohne staatliche Finanzierung.

Das Selbstbewusstsein steigt

Markus Deckert, heute als Dekan der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) für Forschung und Lehre verantwortlich, hat den Start der Einrichtung seinerzeit noch aus der Ferne verfolgt. "Ich habe den Mut der Gründer bewundert. Als kommunale Initiative mit einer Medizinerausbildung den teuersten aller Studiengänge aufzubauen, das ist eine erstaunliche Leistung", betonte Professor Deckert am Freitag anlässlich einer Bestandsaufnahme im Brandenburger Landtag. Vertreter der Hochschule waren dazu eingeladen, über ihre Arbeit und ihre künftigen Vorhaben zu berichten sowie Stellung zu nehmen zu den Plänen für eine staatliche Medizinerausbildung in Cottbus.

Die soll es nun nämlich doch geben, dank der Milliardenhilfen des Bundes für den Strukturwandel in der Lausitz. Im Jahr 2022 könnten in Südbrandenburg die ersten jungen Menschen ihr Studium aufnehmen. Was aber heißt das für die private Initiative in Nordbrandenburg? Waren anfangs von dort durchaus besorgte Töne zu vernehmen, zeigten sich die MHB-Vertreter am Freitag selbstbewusst und überzeugt davon, dass Brandenburg beide Schulen brauche und man sich gegenseitig nichts wegnehmen werde. Es gebe einen großen Bedarf an Medizinern, und die MHB sei mit ihrer besonderen Struktur ein Taktgeber bei der Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen, sagte Hochschulpräsident Edmund Neugebauer.

Auf dem Neuruppiner Campus studieren 235 angehende Mediziner und 165 künftige Psychologen. 2020 erhöht die MHB die Zahl der pro Jahr vergebenen Studienplätze auf knapp 100. Das Studium kostet 125 000 Euro. 80 000 Euro davon übernehmen märkische Kliniken, um die Absolventen für eine gewisse Zeit an sich zu binden. Derzeit gibt es 700 Bewerber für die Studienplätze.

Stolz ist Neugebauer auf die niedrige Abbrecherquote von unter drei Prozent. Das zeige, dass man beim Auswahlverfahren die richtigen Prioritäten setze. Entscheidend seien nicht die Abiturnoten der Bewerber, sondern ihr Auftreten, ihre Motivation sowie die Bereitschaft, nach der Ausbildung in Brandenburg zu arbeiten.

Die MHB kommt bislang zwar ohne Landesgeld aus, aber Forderungen aus Neuruppin und Brandenburg/Havel, wo die Schule ihr zweites Standbein hat, gibt es schon länger. Der Hochschulchef nutzte am Freitag gemeinsam mit Vertretern der Kommunen die Gelegenheit, an Zusagen der bisherigen Landesregierung zu erinnern. Man habe bislang durchaus wichtige ideelle Unterstützung beim Aufbau der Hochschule erhalten. Nun sei es jedoch geboten, dass sich das Land auch finanziell einbringt und an den notwendigen Investitionen in die Forschung beteiligt.

Forderungen an das Land

"Zur Schaffung der Forschungskapazitäten brauchen wir Unterstützung", betonte Ralf Reinhardt (SPD), Landrat von Ostprignitz-Ruppin und MHB-Aufsichtsratschef. Das Geld sei bestimmt für Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Sachmittel und Forschungsinfrastruktur. Thematisch will sich die MHB bei der Forschung auf medizinische Aspekte rund um das Altern fokussieren, und hier vor allen Dingen auf die Frage, wie eine gute Versorgung im ländlichen Raum gelingen kann.

Vor einigen Monaten habe man dem Brandenburger Wissenschaftsministerium eine detaillierte Kalkulation vorgelegt, die auf einen jährlichen Bedarf von knapp 13 Millionen Euro kommt. "Wir erwarten, dass die Landesregierung verlässlich ihre Zusagen einlöst", sagte Steffen Scheller (CDU), Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel und ebenfalls MHB-Aufsichtsrat.

Aber was ist, wenn eine neue Landesregierung kein Geld oder nur sehr wenig zuschießt? Gehen dann die Lichter aus? "Auf keinen Fall. Wir sind solide finanziert und durch die Erhöhung der Studentenzahlen zusätzlich abgesichert", betonte MHB-Chef Neugebauer. "Aber wir müssen auch bei der Forschung zumindest mit anderen kleineren Universitäten mithalten können."