Manuela Bohm

Dallgow-Döberitz (MOZ) Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken liest Charlie Hagist am 16. September in der Bibliothek in Dallgow-Döberitz vor. "Großelterngeschichten aus der Geschichtenküche" heißt sein Buch und erzählt u.a. von der Oma, die immer etwas verwirrt ist und plötzlich verschwindet und über den Opa, der auf dem Rummel an der Ballwerf-Bude kräftig abräumt und auch über gemeinsame Urlaubsreisen. Kinder ab 4 Jahren, Eltern und Großeltern sind eingeladen den Geschichten ab 15.30 Uhr zu lauschen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Voranmeldung wird unter Tel. 03322/22741 oder per E-Mail an bibliothek@dallgow.de, gebeten.

Ganz ohne Voranmeldung können Kinder ab 3 Jahren die Vorlesestunden in der Bibliothek besuchen. Sie finden ab dem 11. September in den ungeraden Kalenderwochen ab 15.30 Uhr mittwochs statt. Märchen und Geschichten werden vorgelesen. Gerne können die Kinder auch Bücher selbst aus den Regalen aussuchen und so das Programm der Vorlesestunden mitbestimmen.