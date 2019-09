René Wernitz

Havelland (MOZ) Eine gute Weissagung lebt davon, dass vorhergesagte Ereignisse auch eintreffen. So gesehen ist die in der Mark Brandenburg berühmt gewordene Lehninsche Weissagung ein Flop. Spannend wird es indes beim vorhergesagten Lebensende des römischen Heerführers Drusus.

Das auf Latein abgefasste Gedicht, auf das sogar Theodor Fontane in seinem "Havelland"-Band der Wanderungen durch die Mark Brandenburg eingeht, wollte den Anschein erwecken, es sei um 1300 von einem Bruder des Zisterzienserklosters in Lehnin geschrieben worden. Im Mittelpunkt stehen das Schicksal des Klosters im Zuge der 1517 eingeleiteten Reformation im Zusammenhang mit dem Zutun der Landesherren - bis hin zu den Hohenzollern.

Die Weissagung entstand nicht um 1300, wie man längst weiß, sondern rund 400 Jahre später. Der Autor bediente sich aus der Vergangenheit, beim Blick in die Zukunft gab er sich schwammig. Sehr wahrscheinlich konnte er künftige Ereignisse nicht vorhersehen.

Indes weiß die Regionalgeschichte von einer Vorhersage, die tatsächlich eingetreten sein soll. Dafür geht es am Zeitstrahl entlang weit zurück bis ins Jahr 9 vor Christus. Damals stand der Sohn des römischen Kaisers Augustus als Anführer eines Heeres an der Elbe, die er überqueren wollte. Eine Frau stellte sich ihm in den Weg und erklärte dem Drusus, dass es ihm nicht vorherbestimmt sei, das Land hinter der Elbe zu sehen. Er solle umkehren. Zudem würde er bald sterben.

So überliefert es der Römer Cassius Dio, der um die Wende zum dritten Jahrhundert als Geschichtsschreiber wirkte. Wie viel Wahrheit in den Angaben zur Begegnung an der Elbe steckt, lässt sich freilich kaum ergründen. Gewiss ist aber, dass Drusus auf dem Heerzug des Jahres 9 v. Chr. nicht wie geplant die Elbe überquerte, auf dem Rückmarsch vom Pferd fiel, sich böse verletzte und an den Folgen starb. Bei aller gebotenen rationalen Forscher-Vorsicht ist es doch erstaunlich, dass es noch eine andere germanische Seherin in die Weltgeschichte schaffte. Das war Veleda in Westfalen. Laut Angaben des römischen Geschichtsschreibers Tacitus, der schon an der Wende zum 2. Jahrhundert gewirkt hatte, war Veleda die Seherin vom germanischen Stamm der Brukterer. Sie soll erfolgreich einen Aufstand des Jahres 69 nach Christus vorhergesagt haben.

Vermutlich gehörte ihr Pendant, das Drusus das alsbaldige Lebensende verkündete, dem Stamm der Semnonen an. Dessen Siedlungsgebiet erstreckte sich östlich der Elbe in Richtung Oder. Auch im Havelland gab es Semnonen. Laut Tacitus verfügte der Stamm sogar über eine Art Zentralheiligtum. Dieses konnte bislang nicht lokalisiert werden. Es wird am ehesten im Havelland vermutet. Es lässt sich ebenso nur darüber spekulieren, ob hier die Seherin tätig war bzw. ob sich hier ihr einstiger Arbeitsplatz befand.

Freilich kann es bei Weissagungen zu Glückstreffern kommen, die internationale Bekanntheit verschaffen. Denn wirklich in die Zukunft blicken zu können, hieße ja, dass die Zukunft in gewisser Weise schon feststeht und gleichzeitig geschieht, praktisch auf anderer Ebene. Kurios, dass ausgerechnet einer der lateinischen Kirchenväter darüber intensiv grübelte. Obgleich Augustinus (4./5. Jahrhundert) die biblischen Propheten vor Augen hatte, wirken seine Überlegungen universell.

Im elften Teil seiner "Confessiones" (Bekenntnisse) sinniert Augustinus ausführlich über das Wesen der Zeit. Im 17. Kapitel schreibt er sperrig: "Denn wie sahen es die, welche das Zukünftige voraussagten, wenn es noch nicht war? Denn was nicht ist, kann nicht gesehen werden. Und die, welche Vergangenes erzählen, würden nichts Wahres erzählen, wenn sie es nicht im Geiste schauten. Wäre es gar nicht, so könnte es überhaupt nicht gesehen werden. Es gibt also eine Zukunft und Vergangenheit." In Kapitel 18 meint er: "Wenn es also eine Zukunft und Vergangenheit gibt, so möchte ich wissen, wo sie sind. Wenn ich dies auch noch nicht vermag, so weiß ich doch, dass, wo sie auch sein mögen, sie dort nicht Zukunft oder Vergangenheit sind, sondern Gegenwart." Nachzulesen auf www.ub.uni-freiburg.de.

Es hat also den Anschein als würde Augustinus davon ausgegangen sein, dass es irgendwo Orte gibt, an denen sich Zeitebenen zu einer verbinden. Vielleicht wussten noch die germanischen Seherinnen, wo solche Orte sind. Dass sich die Zeitebenen im Lehniner Kloster überlappen, ist augenscheinlich wohl nicht zu vermuten, sofern die Weissagung tatsächlich dort entstand.