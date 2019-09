Teilnehmende Unternehmen

IHK Potsdam, Betriebliche Begleitagentur bea-Brandenburg, Wirtschaftsakademie Nord gemeinnützige GmbH, Mecklenburgische Versicherungsgruppe Bezirksdirektion Potsdam, DB Privat- und Firmenkundenbank AG, Evangelisches Johannesstift SbR, Diakonisches Bildungszentrum, Landkreis Havelland, Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, Finanzamt Nauen, Swecon Baumaschinen GmbH, Lehr- und Ökobauhof Niederbarnim e.V., AGUS/GADAT Berufliche Schule Neuruppin, Siemens AG, Zahnarztpraxis Dr. Pönisch, Wirthwein Nauen GmbH & Co. KG, Debeka Versicherungsverein a.G., e.dis AG, Fachverband Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau Berlin u. Brandenburg e.V., Polizei Berlin, BSH Hausgerätewerk Nauen GmbH, Colossus Logistics, Havelport Berlin GmbH, Kreishandwerkerschaft Havelland, Coiffeur & Schönheitspflege Falkensee GmbH, Polizei Land Brandenburg, Fachhochschule, Handwerkskammer Potsdam, Stadt Falkensee, Barmer, Ministerium des Innern und für Kommunales, Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, OSZ Havelland, OSZ Johanna Just, Agentur für Arbeit Neuruppin, Brillux GmbH Co. KG, NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, WWV Bildungsakademie gGmbH, Bäckerei Thonke, Brandt Kommunikationstechnik GmbH, Berliner Wasserbetriebe, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG, S4G School for Games, Karriereberatung der Bundeswehr, Störk GmbH, Wepoba Wellpappenfabrik GmbH & Co. KG, Panther Print GmbH, Panther Display GmbH & Co. KG, eCom Logistik GmbH, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Heidelberger Druckmaschinen AG, AOK Nordost, Mosolf Dienstleistungsgesellschaft mbH, Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, KP Logistik Wustermark GmbH, Toi Toi & Dixi Sanitärsysteme GmbH, HNE Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Fachbereich Holzingenieurwesen, Saint-Gobain Rigips GmbH, AGRARaktiv – Kompetenzzentrum Landwirtschaft und ländlicher Raum, Kammergericht – Referat für Aus- und Fortbildung, J&S GmbH Automotive Technology, Berufsbildungswerk im Oberlinhaus gGmbH, Berufsförderungswerk des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V., Grunske Metall-Recycling GmbH & Co. KG, Berliner Feuerwehr, SammlerUsinger Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, TAH – Technische Akademie Hennigsdorf GmbH,1 AIFS – American Institute For Foreign Study, MBN – Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH, Schule für Gesundheitsberufe, Agentur Duales Studium Brandenburg, Justiz im Land Brandenburg, Landesbetrieb Forst Brandenburg Waldarbeitsschule Kunsterspring, TSV Falkensee e.V., ADM Wild Europe GmbH & Co. KG, Hauk Metallbau und Sicherheitstechnik GmbH, Dorea Familie Ambulant Havelland, Amazon Logistik Potsdam GmbH Brieselang und Europäische Sportakademie Land Brandenburg gGmbH