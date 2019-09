Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Auch der letzte Monat dieses meteorologischen Sommers wurde in ungewöhnlicher Weise für unsere mitteleuropäischen Breiten fast durchgehend vom Hochdruckeinfluß bestimmt. Ergo dominierten abermals oft extreme Wärme, sehr viel Sonnenschein und enorme Niederschlagsdefizite.

Ja, bis zum Beginn der zweiten Monatsdekade verwöhnten uns stets Sommertage (ab 25 Grad), so u. a. dank des Hochs "Zella". Nur kurz blieb die Gelegenheit zum Durchatmen vom 12. - 16. sowie vom 19. - 21. Mit "Corinna" und schließlich auch noch mit der "Doris" ( ab 29.) trumpfte - wie schon mehrfach seit Anfang Juni -, wahre Tropenglut hier an der Havel auf. Heiß, des Öfteren fast eher unerträglich schwül-heiß, gestaltete sich dieser Witterungsabschnitt, der schließlich nach sechs Tagen mit Werten von mehr als 30° dann am 31. seinen Kulminationspunkt erreichte. Da kletterte die Quecksilbersäule dann auf 34,1 Grad. Demgegenüber blieb es in der Nacht zum 22. mit 11,7 Grad (Ketzür 7,5°) als Monatsmimimum empfindlich frisch. Im Mittel von 21,6 Grad fiel dieser August gar um 4,5° zu warm aus.

Und "Klärchen" hatte großen Anteil an den hochsommerlichen Werten. Sie fehlte an keinem Tag, brachte es auf gut 250 Stunden Sonnenschein. Das war fast ein Drittel mehr als gewöhnlich, wobei 115 h auf die letzte Dekade entfielen. Wen verwundert es da, wenn sich die Havel und ihre Seen nochmals auf mindestens 27 Grad erwärmten. Ungeachtet aller Hitze: Die Mauersegler kehrten unserer Region "überpünktlich" gleich zum Monatsanfang den Rücken, und nur wenige Tage danach starteten die meisten Störche.

Brandenburg meldet 2019 jedenfalls einen neuen Rekord. Von insgesamt 67 Sommertagen während der zurückliegenden drei Monate (hinzu kommen drei aus dem April bzw. Mai) entfallen immerhin 27 in die Rubrik Tropentage. Üblich waren bislang meistens fünf bis acht. Schließlich gab es zudem sieben Tropennächte (über 20°). So erreichte der meteorologische Sommer mit seinem Temperaturdurchschnitt von 21,6° ein Plus von 4,4 (!) Grad. Demgegenüber steht das enorme Niederschlagsdefizit, das sich schon seit dem Vorjahr ständig erhöht. Das bewirkten abermals die geringen, wenn auch unterschiedlichen August-Summen von 13,1 Litern -"Soll": 65 l - im Stadtteil Görden (Klaus Seewald) sowie 9,6 l auf der Eigenen Scholle (Gottfried Tübel) und 23,4 l im Stadtteil Kirchmöser (Peter Ehnert). Insgesamt gab es nur fünf Tage mit Meßbarem. Dabei brachten die drei Gewitter recht differenzierte Mengen. -Inzwischen hat mit dem September spürbare Abkühlung eingesetzt.