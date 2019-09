Matthias Henke

Meseberg Eine Nutzungsänderung für die Fahrsilos bei Meseberg und Keller will die Agrar GmbH Meseberg erwirken. Im Frühjahr wurde das Unternehmen von Friedrich von Schönfels, der unter anderem auch in Blumenow aktiv ist, und seinem Kompagnon Martin Specht übernommen. Am Donnerstag stellte von Schönfels im Granseer Stadtentwicklungsausschuss das Projekt vor.

Demnach sollen explizit landwirtschaftliche Produkte gelagert beziehungsweise landwirtschaftliche Abfälle kompostiert werden. Was derzeit dort lagere, sei in erster Linie Gärsubstrat aus Biogasanlagen, betonte von Schönfels. Wo sollen die landwirtschaftlichen Abfälle herkommen? Von Schönfels betonte auf Nachfrage von Uwe Mietrasch (Bündnis 90/Grüne), dass alle Stoffe aus dem eigenen Betrieb und der Umgebung stammen – aus dem Ort Meseberg, von Kommunalbetrieben aus dem Umkreis Gransees sowie der Kläranlage des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee. Von einem Gülle-Import von weit her könne keine Rede sein. Die Vorteile der Kompostieranlage sind für von Schönfels klar: So minimiere die Lage – außerhalb des Ortes und von der Hauptwindrichtung abgewandt – die Geruchsbelästigung. Fertiger Kompost lasse sich gleichmäßiger und breitflächiger verteilen.

Maße der Silos bleiben gleich

Die Fahrsilos als solche bleiben demnach erhalten. Sie werden neu versiegelt, eingezäunt und mit einem Wall umgeben, so dass sie weder einsehbar noch frei zugänglich seien. Die Firma nehme bereits Grünschnitt und ähnliches von der Stadt und vom Schloss Meseberg an. Rindermist aus Meseberg soll auch dorthin geschafft werden. Die aktuelle Genehmigung umfasse jedoch nur die Zwischenlagerung beziehungsweise Futterbergung, nicht aber die Kompostierung. Die Rinderställe im Dorf werden im Übrigen nicht in Verantwortung der Agrar GmbH betrieben, stellte von Schönfels klar. Diese habe man an Dritte verpachtet.

Klärschlamm habe man ebenfalls bereits ausgebracht, so von Schönfels weiter. In ähnlichen Größenordnungen werde das Prozedere auch künftig ablaufen. Der Unternehmer gab einen Überblick über die Stoffe, die im Schnitt pro Jahr ausgebracht wurden: zirka 900 Tonnen Klärschlamm, rund 800 Tonnen Stallmist, etwa 500 Tonnen Kompost, zirka 800 Kubikmeter Gülle und 300 Tonnen Gärsubstrat aus Biogasanlagen. Zum Teil seien die Stoffe an unterschiedlichen Orten am Feldrand sowie offen auf dem Hof zwischengelagert worden. Feldrandlagerung mache aber die neue Düngemittelverordnung unpraktikabel.

Geruchsemissionen ließen sich nicht ganz vermeiden. "Aber was stinkt, ist nichts Schlimmes oder Giftiges, sondern Methan. Um den Geruch zu minimieren, mischt man", so von Schönfels. Ausgebracht werde der Kompost auf Flächen der GmbH, rund 1 000 Hektar.

Mesebergs Ortsvorsteherin Christin Zehmke betonte, dass das Vorhaben bereits im Ortsbeirat vorgestellt worden sei. "Die Meseberger haben viele Fragen gestellt", sagte sie. Das größere Problem sei für sie aber der Kuhstall. Wichtig gewesen sei, dass geklärt werden konnte, wo der Klärschlamm herkommt.

Der Ausschuss nahm die Ausführungen zur Kenntnis und hatte keine Einwände.