Heike Weißapfel

Bärenklau (MOZ) "Lasst die Traktoren brummen – und auf geht’s!", ruft Erntekönigin Jil, bevor sie sich selbst in die Pferdekutsche setzt. Und schon rollen sie herbstlich bunt durch den Ort – Anhänger, Trecker und Laster, geschmückt mit Maiskolben und Sonnenblumen oder mit weißen und grünen Luftballons, wie der Sportverein. Bonbons flogen durch die Luft. Eine Frau am Straßenrand hebt freudig überrascht ein Tütchen Bienenweide-Samen auf.

23 Erntewagen haben die Bärenklauer für ihr jährliches Fest wieder prächtig geschmückt. Vereine, die Feuerwehr haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Fußgänger waren keine im Zug. Dafür fährt dieser auch ein bisschen zu schnell. Schließlich gialt es eine ganze schöne Strecke zu absolvieren. Die reicht bis zum Wendemarker Weg, inBären- und Storchenviertel sowie bis nach Vehlefanz und zurück.

Das Erntefestteam hat einiges auf dieBeine gestellt. Ortsvorsteherin Gundula Klatt ist guter Dinge. Sie ruft dazu auf, recht oft am Glücksrad zu drehen. Denn die Erlöse werden am Sonntag den Walkern übergehen, die für das Hospiz "Lebensklänge" durch den Kreis unterwegs sind und am Sonntagnachmittag in Bärenklau Station machen.

Das Erntefest dauert noch bis Sonntag an. Zum Programm gehören das ländlich-traditionelle Spiel "Scheiß-Huhn". Auch die Dackelohren fliegen wieder – sofern der jeweilige Ohrenträger Lust aufs Rennen hat.