Edda Haage

Borkheide In diesem Jahr gibt es einige Jubiläen zum Andenken an Hans Grade in Borkheide zu feiern: 140. Geburtstag (17. Mai 1879), vor 110 Jahren gewann er den "Lanzpreis der Lüfte" (30. Oktober 1909) und am 14. August 1909 zog Grade mit seiner Werkstatt nach Bork, dem heutigen Borkheide.

Eingeflochten in das Programm des "Hans-Grade-Sommers 2019" von der Gemeinde Borkheide und der "Hans-Grade-Gesellschaft", wird am kommenden Sonntag, 15. September, "Der besondere Abend" ein Open-Air Konzert der "Brandenburgischen Big Band". Zu erleben ist Swingmusik aus der Zeit Hans Grades.

Die "Brandenburgische Big Band" hatte ihren ersten Auftritt in Borkheide zu Ehren der Kameraden der "Freiwilligen Feuerwehr Borkheide", nach deren bewundernswertem Einsatz in den Waldbrandgebieten im vergangenen Sommer.

Die "Brandenburgische Big Band" hat sich zum Ziel gesetzt ihr Publikum mit der großorchestralen Musik der zwanziger und dreißiger Jahre zu erfreuen.

Nach mehr als 50 Jahren enger Zusammenarbeit können die Musiker - viele sind natürlich im Laufe der Jahre ausgeschieden und durch jüngere ersetzt worden - auf eine sehr erfolgreiche Tätigkeit in Brandenburg und Berlin auf Bühnen aller Art zurückblicken. Saxofonisten, Posaunisten, Trompeter, Gitarristen, Bassisten, Pianisten, Schlagzeuger packen wöchentlich unter der Leitung ihres Dirigenten Karl Lahm ihre Instrumente aus, um ihr mit viel Leidenschaft und spielerischem Können erarbeitetes Programm aufzuführen.

Zu erleben ist das Open-Air-Konzert mit der "Brandenburgischen Big Band" am kommenden Sonntag, 15. September, um 17.00 Uhr auf dem Flugplatz Hans-Grade-Museum (bei Regen dort im Zelt). Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.