Matthias Henke

Gransee Nach der Ausschreibung für den Wartungsvertrag der Stadtmauer in Gransee beginnen am kommenden Montag, 9. Spetember, die Arbeiten und werden voraussichtlich Anfang Oktober abgeschlossen sein. Das teilte die Granseer Amtsverwaltung mit. Es werden Schäden an der Mauer im Bereich südlich des Ruppiner Tors, südlich bis zum Weichhaus fünf bearbeitet. Schadhafte Fugen werden gemäß des historischen Bestandes wieder neu verfugt. Ziel der Maßnahme ist es, das Bauwerk dauerhaft vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Die Arbeiten werden ausschließlich stadtseitig stattfinden. Aus Sicherheitsgründen wird der Mauerweg zwischen dem Ruppiner Tor und dem Durchgang zum Netto nur eingeschränkt begehbar oder ganz gesperrt sein. Die Stadt bittet um Verständnis und Beachtung der Sperrung.