Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Bisher hat sie gar keinen Namen: die Stichstraße, die neben der Aral-Tankstelle zum Chemiewerk von Prefere Resins, der ehemaligen Plasta, führt. Jetzt soll die Straße nach Dr. Hans Lebach benannt werden.

Der jüdische Chemiker (18881-1961) wirkte von 1910/11 bis zu seiner zwangsweisen Emigration 1938 in die USA in Erkner. Lebach war zunächst Konkurrent von Leo Hendrik Baekeland. Als sich die an einem Patentstreit beteiligten Unternehmen einigten, kam Lebach nach Erkner, berichtete Ortschronist Frank Retzlaff dem Stadtentwicklungsausschuss.

Lebach wohnte zunächst in der damaligen Hübnerstraße 18, heute die Fürstenwalder Straße, später in der Buchhorster Straße. 1938 wurde er kurzzeitig im Konzentrationslager Dachau interniert und kam frei mit der Auflage, Deutschland zu verlassen. Dass er ausreisen konnte, war laut Retzlaffs Forschungen dem finanziellen Beistand Baekelands zu verdanken. Lebach starb in den USA.

Der Ausschuss befürwortete die Namensgebung einstimmig. Es gab eine kurze Diskussion darüber, ob der Doktortitel im Straßennamen auftauchen sollte. Ergebnis: Der Titel soll bleiben.