Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Diesmal geht es nicht um Zeiten und Siege. Diesmal geht es vor allem um eines: um den Zusammenhalt – von Familien und Freunden, von Schülern und Schulklassen jeden Alters, von Arbeitskollegen, Nachbarn und – von Ortsteilen, die zu einer Gemeinde gehören.

"Wandlitz – hier läuft’s" lautet das Motto des 1. Barnimer Jedermann- und Firmenlaufs, der am 14. September in Wandlitz seine Premiere erlebt. "Wir wollten ganz bewusst eine Laufveranstaltung aus der Taufe heben, bei der Jeder mitmachen kann, auch diejenigen, die mit dem Laufen erst anfangen", sagt Organisator Jörn Nilius. Deshalb ist die Strecke am Sonnabend für Erwachsene auf fünf Kilometer angelegt. "Der Liepnitzseelauf beispielsweise ist für Trainierte. Elf Kilometer und Halbmarathon sind eine andere Nummer", weiß Nilius.

Der Wandlitzer organisiert seit 20 Jahren professionell Laufveranstaltungen. Pro Jahr sind es deutschlandweit 150 bis 170. Im Zuge der 775-Jahrfeier von Wandlitz kam er auf die Idee des Jedermannlaufs. "Wir wollten etwas Dauerhaftes etablieren, einen Lauf, bei dem es nicht um Schnelligkeit geht, sondern um den Team-Gedanken", erklärt er. Die Gemeinde unterstützt die Idee, indem sie den Organisatoren das Strandbad zur Verfügung stellt.

Am Sonnabend um 15 Uhr geht es los mit Biathlon zum Ausprobieren. Um 16 Uhr schlägt die "Stunde der Kinder". Grundschüler aus allen Teilen der Gemeinde gehen an den Start zu Läufen über Strecken von 400 Metern bis einem Kilometer. Es folgen die Erwachsenen.

Sie starten um 17.30 Uhr und haben bis 19 Uhr Zeit, die fünf Kilometer zu bewältigen. Und weil Teamgeist gefragt ist, wird der auch mit Sonderpreisen belohnt: für die größte Familie, die größte Schule, die größte Firma und den Ortsteil von Wandlitz, der mit den meisten Einwohnern am Lauf teilgenommen hat. Bei Musik von der Soundbar, Lagerfeuer am Strand und gastronomischen Angeboten klingt der 1. Barnimer Jedermann- und Firmenlauf dann etwa gegen 22 Uhr aus.

Bereits am Vorabend können sich die Teilnehmer oder solche, die es noch werden wollen, im "Goldenen Löwen" auf den bevorstehenden Lauf-Sonnabend einstimmen. "Lachen mit Dieter Baumann" heißt es am 13. September ab 20 Uhr in der Wandlitzer Kulturbühne. Der Olympiasieger über 5000 Meter und Kabarettist erzählt "Geschichten auf dem Laufband".

Für die "Stunde der Kinder" sind alle Startnummern bereits vergeben. Bei den Erwachsenen gibt es noch einige wenige Plätze. Wer sich noch anmelden will, kann dies auf der Internetseite www. wandlitz-hier-läufts.de tun. Das Meldebüro, in dem auch die Startunterlagen abzuholen sind, befindet sich im Strandbad Wandlitzsee und ist am 13. September von 16 bis 18 Uhr sowie am 14. September von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet.