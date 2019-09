Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Das künftige Museum im sanierten "Haus Uckermark" hat schon vor seiner Eröffnung viel von sich reden gemacht. Seit Monaten wird öffentlich ein passender Name für die Kultureinrichtung im neuen Gewand gesucht. Wenn sie jetzt schon erstmals richtig Platz für seinen Fundus und Ausstellungen bekommt, dann braucht es auch einen gebührenden Namen.

Hilfe bei der Ideenfindung

An einer öffentlichen Umfrage hatten sich 166 Personen beteiligt. Fünf Vorschläge standen zur Auswahl von "Museum Weltstadt Randemünde" bis "Museum Angermünde – Zentrum für Literatur und Geschichte im Haus Uckermark" oder "Ehm Welk-Museum Angermünde, Stadt und Regionalgeschichte im Haus Uckermark". Auch individuelle Vorschläge wurden gemacht. Am Ende sollte jedoch nicht die Anzahl der Stimmen entscheiden, sondern bei der Ideenfindung helfen. Als kleiner gemeinsamer Nenner wurde letztlich der Vorschlag "Museum Angermünde" genommen, als Adresszusatz "Haus Uckermark".

Museumsleiter Ralf Gebuhr hatte im Hauptausschuss den beteiligten Leuten seinen Dank für ihre Überlegungen ausgesprochen. Überraschend sei eine Tendenz sichtbar geworden, die auch aus fachlicher Sicht bevorzugt wird: Kurz und prägnant soll der Name sein.

Olaf Theiß (SPD) hatte sich im Hauptausschuss noch einmal für den Vorschlag seiner Fraktion stark gemacht, das UM im Wort Museum durch Großschreibung zu betonen, also als Namen "MuseUM Angermünde" zu wählen. "Wir haben das diskutiert und uns bewusst dagegen entschieden", entgegnete Bürgermeister Frederik Bewer. "Es ist nicht das Museum der Uckermark, sondern von Angermünde." Das Museum sei aber Teil der Uckermark, meinte Olaf Theiß, der auch Rückendeckung von Wolfgang Krakow bekam, und stellte den Antrag, darüber abzustimmen. "Die Verwaltung kann ihre Meinung haben, die Abgeordneten können andere Vorschläge machen", meinte er. Der SPD-Vorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Probeabstimmung abgelehnt

Auch die Stadtverordnetenversammlung folgte am Mittwoch dem Vorschlag der Verwaltung – und zwar einstimmig bei zwei Enthaltungen. Hans-Ullrich Reichel von der SPD-Fraktion unternahm zwar einen weiteren Versuch, das "MuseUM" mithilfe einer Probeabstimmung der SVV doch noch in den Namen zu bekommen, fiel aber mit dem Vorschlag durch. Damit wird der Schriftzug "Museum Angermünde" mit dem Adresszusatz "Haus Uckermark" in Zukunft auf dem Briefkopf der Einrichtung erscheinen und auch auf dem Schild am derzeit entstehenden Domizil im Hohen Steinweg angebracht.