Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Erst die Brotbüchse, dann die Federtasche und schließlich Hefte und Bücher holt Frank Sassnitz aus seinem Rucksack und legt sie vor sich auf den Tisch. "Das Grundschul-Wissen mit der Maus" und "Deutsch 4. Klasse – Lernen mit Bibi & Tina" steht auf den Lehrmaterialien.

Das Grundschulalter haben Frank Sassnitz und seine vier Mitschüler, die zwischen 30 und 48 Jahre alt sind, lange hinter sich. Doch alltägliche Dinge, wie Bedienungsanleitungen lesen oder Formulare ausfüllen, fallen ihnen schwer.

In Deutschland können 6,2 Millionen Erwachsene kaum lesen und schreiben. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Hamburg mit Fördermitteln des Bundesbildungsministeriums im Mai veröffentlicht hat. Die Hälfte von ihnen sind Muttersprachler. Wie viele Menschen in der Region Analphabeten sind, lässt sich nicht sagen. Lese- und Schreibschwäche sind ein Tabu, über das Betroffene öffentlich nicht gerne reden. Deswegen wollen auch Frank Sassnitz und seine Mitschüler nicht mit richtigem Namen in der Zeitung stehen.

Volkshochschule bietet Kurse an

"Sprich das mal Silbe für Silbe", sagt Ute Beubler. Sie leitet den gebührenfreien Grundbildungskurs an der Volkshochschule Oder-Spree in Fürstenwalde. Auch am Standort Erkner gibt es solche vom Bildungsministerium geförderten Angebote. "licht-em-pfind-lich", liest Jana Herbig noch einmal vor. Seitdem der Kurs 2015 eingerichtet wurde, verpasst die junge Frau selten einen Termin. Drei Stunden pro Woche sitzen die Teilnehmer im Schollgymnasium zusammen. "Was sie erreicht haben, ist erstaunlich", sagt Ute Beubler. Jana Herbig etwa ist ein Jobwechsel zur Köchin in einem Altenheim gelungen. "Dort muss ich aufschreiben, wenn jemand etwas nicht isst. Wir arbeiten viel mit Zetteln", erzählt sie.

Kinder, die in der Grundschule Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hätten, würden bis in die Oberschule intensiv gefördert, sagt Carmen Blätter. An der Jähngrundschule betreut die Sonderpädagogin Kinder mit Lese- und Rechtschreibstörung. Jana Herbig aber hat, aufgewachsen im Heim, die Schule nie besucht. Ihre Mitlerner sind auf Förderschulen gegangen, hatten dort Probleme, fließend Lesen und Schreiben zu lernen. Auch sie sind im Job auf diese Fähigkeiten angewiesen. "Ich bin DJ, ich muss Titel ablesen und ansagen", sagt Jörn Knaube. Um den Alltag mit seinen bürokratischen Herausforderungen zu bewältigen, habe er einen rechtlichen Betreuer.

"Wir machen viel Gruppenarbeit, aber auch Einzel- und Tafelarbeit", sagt die Kursleiterin, bevor sie die Teilnehmer ermuntert, eine Übung zu doppelten und einfachen Konsonanten im Buch aufzuschlagen. Ganz wichtig für die Gruppe sei, mit dem Wissen um gegenseitige Rücksichtnahme hier angstfrei sprechen zu können. Eine Selbstverständlichkeit, die es für sie im Alltag nicht gibt.

Das kostenlose Alfa-Telefon des Bundesverbands Alphabetisierung informiert Betroffene anonym über Kursangebote, Telefon: 0800 53334455.