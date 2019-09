Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Seit Ende August ist im Landkreis Märkisch-Oderland die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern – dazu zählen Seen, Flüsse, Kanäle und Fließe – mit Hilfe von Pumpvorrichtungen untersagt. Eine Prognose darüber, wie lange die in Kraft gesetzte Allgemeinverfügung der unteren Wasserbehörde des Kreises, in der das Verbot geregelt ist, Bestand hat, könne derzeit nicht abgegeben werden. Das erklärte der Beigeordnete Rainer Schinkel jetzt auf Nachfrage der MOZ.

Die Allgemeinverfügung sei auf Grund der meteorologischen und hydrologischen Situation sowie auf Anraten des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) erlassen worden, sagte Schinkel. Andere Landkreise in Brandenburg hätten ebenso reagiert, viele auch deutlich früher, ergänzte er. In den vergangenen zehn Jahren sei solch eine Allgemeinverfügung "noch nie erlassen" worden, "weil eben die Situation auch noch nie vergleichbar mit der des Jahres 2019 gewesen war. Zwei Jahre mit deutlich geringerem Niederschlag und höheren Durchschnittstemperaturen als im langjährigen Mittel haben ihre Spuren hinterlassen. Das ist an vielen Gewässern unverkennbar", äußerte Schinkel. Mit der Allgemeinverfügung solle der Rückgang der Wasserstände verringert werden – vor allem in stehenden Gewässern. Man wolle damit aber auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für die angespannte Situation schärfen.

Ausnahme für Feuerwehr

Ausgenommen von dem Verbot sind Wasserentnahmen von Kleinstmengen für den privaten Eigenbedarf von unter zehn Litern pro Tag und Person sowie durch die Feuerwehr im Brandfall. Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit drastischen Strafen rechnen. Eine Verletzung der Allgemeinverfügung sei eine Ordnungswidrigkeit, die nach den Bußgeldvorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes bzw. des Brandenburgischen Wassergesetzes geahndet werden könnten. "Die Höhe des Bußgeldes richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall", sagte Schinkel. Für die Kontrolle sei man auf die Mithilfe und Anzeigen von Ämtern und Gemeinden angewiesen. Der Landkreis werde bei Bedarf mit seinen "vorhandenen Mitarbeitern reagieren". Bisher seien noch keine Bußgelder verhängt worden.

Unterdessen hat die oberste Wasserbehörde beim MLUL als Aufsichtsbehörde die unteren Wasserbehörden der Landkreise gebeten, über die Erfahrungen mit den Allgemeinverfügungen zu berichten. "Wir werden die Berichte auswerten und den Kreisen Hinweise geben, wie sie die Verfügungen noch besser vollziehen können", sagt Axel Loger, Rechts-Referatsleiter der obersten Wasserbehörde. Er appelliert an die Bevölkerung, spar- und sorgsam mit Wasser umzugehen. Dazu sei ohnehin jedermann verpflichtet, das gebe das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes vor.

Auf die Arbeit des Wasserverbands Strausberg-Erkner hat die Allgemeinverfügung übrigens keine Auswirkung. "Wir fördern unser Trinkwasser zu 100 Prozent aus dem zweiten Grundwasserleiterkomplex in einer Tiefe von 50 bis 70 Metern", sagt Sprecherin Sandra Ponesky. Diese Grundwasservorkommen stünden "in keinem direkten Zusammenhang mit den Oberflächengewässern". Auch Sandra Ponesky ruft zu einem sorgsamen Umgang mit Trinkwasser auf. Die Schärfung des Bewusstseins für die begrenzte Ressource sei "bisher nur bei einigen im Verbrauchsverhalten spürbar".