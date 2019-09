Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Zyklus der Fybromyalgie, auch Weichteilrheuma genannt, ist sieben Jahre Leiden mit zwölf verschiedenen Ärzten, die einen nur belächeln", sagt Heiko Weiland (51) aus Bad Freienwalde. "Man kann diese Krankheit nicht sehen, nicht schmecken und nicht riechen ­– sie ist einfach nicht da". Die Symptome: Muskel- und Gelenkschmerzen über all und jeden Tag woanders.

"Mein Fuß fühlte sich Tage lang an, als wäre gebrochen, er war es aber nicht", berichtet Weiland. "Dann fiel mir die Tasse aus der Hand, weil ich keine Kraft mehr hatte." Die Folge seien häufig schwere Depressionen. Die Erkrankten ziehen sich zurück, gehen nicht mehr aus dem Haus, weil sie nicht mehr können. Weiland bleibt manchmal morgens einfach im Bett liegen. Erkrankte sondern sich ab. Der Geschäftsmann, der als "Welllness-König" wirbt, eröffnet am heutigen Sonnabend trotz seiner Krankheit um 15 Uhr in ein Geschäft. "Ich werde nur zwei bis drei Tage pro Woche arbeiten können", weiß er. Sein Mitarbeiter werde den Betrieb absichern.

Gruppe zählt fünf Mitglieder

Annette Urban aus Hohensaaten teilt das gleiche Schicksal: "Ich traute mich kaum mehr aus dem Haus, weil ich überall Schmerzen habe", so die Gesundheits- und Krankenpflegerin Vor fünf Jahren sei die Krankheit bei ihr festgestellt worden. .

Die Selbsthilfegruppe zählt inzwischen fünf Mitglieder, zu der auch Kathrin Fukarek aus Bernau gehört. Die Arzthelferin spürte die ersten Symptome bereits mit 27 Jahren. Die Erkrankten haben sich bei stationären Aufenthalten in rheumatologischen Kliniken in Berlin-Buch oder -Wannsee kennengelernt. "Für uns ist das wie Urlaub", sagt Kathrin Fukarek. Dort bekommen die Erkrankten abhängig von ihrem Krankheitsbild Physiotherapie, Ergotherapie, Wassergymnastik, Massagen und Wärmetherapie. Wichtig sei auch der psychische Aspekt. Zur Therapie gehören Entspannungstechniken wie Meditation, aber auch Bewegung und Radfahren. Die Altersspanne derer, die an Fibromyalgie erkranken,. ist breit. Viele seien um die 40, sie habe aber auch schon 16-Jährige gesehen, sagt die Bernauerin.

In der Selbsthilfegruppe wollen sich die Erkrankten austauschen – geteiltes Leid ist halbes Leid. Sophie-Marie Preine aus Bad Freienwalde, die an der Schule für Ergotherapie in Angermünde, eine Ausbildung absolviert, wird die Gruppe unterstützen. Die Treffen sind jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr beim "Wellness-König", Uchtenhagenstraße 25. Die Gruppe ist unter dem Dach der Selbsthilfekontaktstelle organisiert.