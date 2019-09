Ansprechende Wohnquartiere: Wie im Bereich zwischen Rathaus und Weidenweg wurde überall investiert – in Fassaden, Fenster, neue Außenanlagen und Spielplätze. Die Hälfte aller Wohnungen in Seelow sind im Bestand der Sewoba. Zudem wurde neu gebaut. © Foto: Matthias Lubisch

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Insgesamt 1527 eigene Wohnungen in zehn Kommunen sowie weitere 1306, die für Dritte verwaltet werden, Instandhaltungen in Höhe von 1,1 Millionen Euro allein im vergangenen Jahr und ein Jahresüberschuss von 119 800 Euro – das sind nur einige der Erfolgsdaten des kommunalen Wohnungsunternehmens. In jetziger Form besteht es seit 25 Jahren. Das wurde mit einer Festsitzung am Freitagnachmittag im Kulturhaus gefeiert. Natürlich habe es auch zuvor kommunale Wohnungswirtschaft gegeben, betonte Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld und zwar seit dem 16. April 1958. Er dankte allen, die am Werden der Sewoba Anteil haben, von den Stadtverordneten über die Planer und Architekten bis hin zu Handwerkern, Dienstleistern, Verbänden und Einrichtungen. "Und natürlich gilt unser besonderer Dank all den Mietern, die uns vertrauen, viele schon seit Jahrzehnten", betonte Thierfeld.

Die Entwicklung der Kreisstadt sei untrennbar mit der Sewoba verbunden, würdigte Landrat Gernot Schmidt (SPD). Der Kreis könne seine Aufgaben gegenüber den Bürgern nur mit starken sozialen Partnern, wie die Sewoba einer ist, erfüllen. Bürgermeister Jörg Schröder als Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender erinnerte an den Seelower Weg, der seit Mitte der 90er Jahre beschritten werde. Millionen wurden in besseres Wohnen investiert. "Und es gibt weitere Herausforderungen", betonte er. Die Ansprüche an modernes Wohnen seien gestiegen. Barrierefreiheit, mehr Wohnungen für Familien, funktionale Außengestaltungen, Balkone, all das stehe als Aufgabe. Wie wichtig ein stabiles kommunales Wohnungsunternehmen ist, habe das Kaufhaus als jüngstes Millionen-Projekt gezeigt. Jahrelnag stand es leer, und es hatte viele Diskussionen gegeben. "Heute hat die Stadt ihr Herz zurück. Es ist ein Ort der Daseinsvorsorge geworden." Schröder erinnerte zudem an die verlässliche Unterstützung der Vereinsarbeit durch die Sewoba. Carsten Christ, Präsident der IHK-Ostbrandenburg, machte deutlich, dass nicht nur Tausende persönliche Erinnerungen zu 25 Jahre Sewoba gehören. Dahinter stehe auch eine Stärkung der regionalen Wirtschaft, denn Handwerker und Dienstleister vor Ort seien bewährte Partner und Auftragnehmer. Damit werden Arbeitsplätze gesichert, entstehe Vertrauen und Zusammenhalt.

Neuer Kaufhaus-Song

Für seine 16 Mitarbeiter hatte Thierfeld mit Bürgermeister Schröder eine Überraschung parat. Jeder erhielt neben einer Urkunde ein Zehntel Krügerrand (Goldmünze) als Erinnerung an das Jubiläum. Die Chamäleon-Kids der Seelower Grundschule unter Leitung von Judith Leopold umrahmten die Festveranstaltung musikalisch, überraschten mit einem neuen Kaufhaus-Song, bei dem alle im Saal begeistert mitklatschten. Danach ging es zur großen Open-air-Party beim 24. Stadt- und Schützenfest, maßgeblich gesponsert von der Sewoba.