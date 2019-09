Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Irgendwann in der ermüdenden und zähen Diskussion, die 21. Stunde des Tages war schon weit fortgeschritten, konnte sich Jörg Striegler nicht mehr zurückhalten. "Wir können froh sein, dass uns heute die junge Generation nicht zuhört", rief der Gemeindevertreter von Bündnis 90/Die Grünen in den Saal des "Goldenen Löwen".

Viele Minuten zuvor hatte Frank Bergner den Antrag der Fraktion Die Linke/Bündnis 90/Die Grünen/UWG eingebracht und erläutert. Der Wandlitzer sprach von "vielen Debatten im Vorfeld", einigen "Unstimmigkeiten" und dem Wunsch, den Vorschlag mit weiteren Ideen zu "verbessern". Er habe nicht mit einem solchen Widerstand gerechnet", räumte Bergner ein.

Der Linke verwies in diesem Zusammenhang auf seinen offenen Brief, den er allen Gemeindevertretern zugeleitet hatte. "Dort stehen alle Fakten, warum wir diesen Antrag stellen". Angesichts der auf die Menschheit zurollenden Klimakatastrophe müsse gehandelt werden. Und dies nicht irgendwann, sondern jetzt und hier. Bergner will dabei übrigens mit gutem Beispiel vorangehen – der Einweg-Rasierer soll künftig im Regal liegen bleiben.

Bürgermeisterin Jana Radant (parteilos) wies anschließend die Behauptung, sie sei gegen die Vorlage, zurück. "Ich freue mich über den Antrag", sagte sie. Viele hätten sich aber wohl an den "Begrifflichkeiten" gestört, einzelnen Punkten könne man durchaus zustimmen.

"Es weiß heute niemand, was mit diesem Antrag verbunden ist", warf Oliver Borchert (Freie Wählergemeinschaft Wandlitz) in die Debatte ein. Er sprach sich für einen kommunalen Klimaplan aus, der an das Energiekonzept der Kommune "angekoppelt" werden könnte. Auch Peter Liebehenschel (Freie Wählergemeinschaft Wandlitz) fand den Begriff "Notstand" nicht passend und wollte lieber einen Aktionsplan. Als Sofort-Maßnahme schlug er vor, die weitere Versiegelung von Flächen in der Gemeinde zu unterbinden.

"Ich finde es nicht richtig, dass wir in der Gemeindevertretung den Antrag bearbeiten", sagte Norbert Bury (AfD). Die Diskussion sollte als erste Lesung betrachtet und das Papier wieder an die einreichende Fraktion zurückgegeben werden, forderte Bury in seinem Geschäftsordnungsantrag. Dieser wurde jedoch namentlich mit zwölf Nein- und elf Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt.

Damit begann die Debatte erneut. Thomas Rüdiger (CDU) bemängelte, dass konkrete Maßnahmen im Antrag fehlen. So könnten mehr Grünflächen geschaffen, das Radwegenetz ausgebaut und der öffentliche Personennahverkehr verbessert werden. Seine Fraktionskollegin Ulrike Mauersberger bescheinigte der Vorlage "hinreichend unkonkret" zu sein. Man brauche einen "Rahmen, Ziele und ein Maßnahmenpaket", so die Wandlitzerin.

"Der Antrag unterstellt, dass in diesem Bereich bisher nichts getan wurde", warf Bury ein. Dies stimme jedoch nicht. "Das erste Ziel, nämlich dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, ist erreicht", zeigte sich dagegen Marita Kalinowski (Bündnis 90/Die Grünen) zufrieden. Jürgen Krajewski (UWG) war erstaunt darüber, "wie ein großes Problem kleingeredet wird". Der "Notstands-Begriff" sei politisch und solle wachrütteln.

Schließlich einigte man sich auf den Alternativvorschlag "Aktionsplan Klimaschutz". Dieser wurde mit 19 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme sowie fünf Enthaltungen angenommen.