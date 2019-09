Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Führende Frankfurter Christdemokraten haben sich für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei ausgesprochen. Trotz des Ergebnisses seien "die Verantwortlichen damit beauftragt, in den nächsten fünf Jahren verantwortungsvoll für unser Land zu arbeiten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des CDU-Kreisvorsitzenden Michael Möckel, des Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt und von Bürgermeister Claus Junghanns.

"Deshalb fordern wir die CDU Brandenburg auf, Personaldiskussionen zurückzustellen und sich darauf zu konzentrieren, dass in den nächsten Jahren vernünftige, zukunftsorientierte und bürgerliche Politik umgesetzt werden kann." Möckel, Patzelt und Junghanns befürworten ausdrücklich, dass der Landesverband eine mögliche Zusammenarbeit mit SPD und Grünen auslote.

"Es ist klar, dass unsere Spielräume, in der Opposition bürgerlich Politik umzusetzen, sehr gering wären", heißt es weiter. Landesweit war die CDU am Sonntag bei den Wahlen auf 15,6 Prozent (-7,4 Prozent) abgestürzt. In Frankfurt kamen die Christdemokraten auf einen Zweitstimmenanteil von 14,9 Prozent.