DPA

Zhengzhou (dpa) Angelique Kerber wird die anstehenden Tennisturniere in Asien mit einem neuen Trainer bestreiten. Der 47 Jahre alte Ex-Profi Dirk Dier wird die deutsche Nummer eins von nun an betreuen.

Das Management der dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin bestätigte die Zusammenarbeit, die zunächst einmal auf Interimsbasis geplant ist. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" über die Personalie berichtet.

Kerber hatte sich nach ihrem Zweitrunden-Aus in Wimbledon im Juli von ihrem Coach Rainer Schüttler getrennt. Zu den US Open war sie ohne Trainer gereist. Nachdem sie auch in New York bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, war der Ruf nach einem neuen Trainer bei den Kritikern lauter geworden. Kerber hatte jedoch gesagt, sie wolle sich nicht unter Druck setzen lassen.

Dier und Kerber kennen sich aus gemeinsamen Fed-Cup-Zeiten. Dier fungiert dort seit Jahren als Assistent von zunächst Barbara Rittner und nun Jens Gerlach. Erfahrungen mit der Betreuung von Topspielerinnen auf Einzel-Niveau hat er dagegen wenig. Eine Zeit lang betreute er Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld, für kurze Zeit war er auch mal mit Andrea Petkovic unterwegs.

Kerber wird in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Zhengzhou auf die Tour zurückkehren. Die 31-Jährige erhielt für das neue Event in China eine Wildcard. "Es ist immer etwas Besonderes, Teil einer neuen Veranstaltung zu sein und eine neue Stadt zu sehen", sagte Kerber, die bei dem mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Event in der ersten Runde auf die Amerikanerin Alison Riske trifft.