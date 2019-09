Mittels der eingefahrenen Zeiten in den Vorläufen des Wettbewerbs werden die Mannschaften in den Kategorien Fun, Sport und Premium gewertet. © Foto: Simone Weber

Am 13. September beginnen die Wettkämpfe mit dem Schüler-Cup, am 14. September treten die 23 Erwachsenenmannschaften beim Drachenbootrennen in Rathenow gegeneinander an. © Foto: Manuela Bohm

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Trainiert wird bereits seit April, aber die Intensität hat sich in den letzten Tagen enorm gesteigert. Die Mannschaften, die beim Drachenbootrennen 2019 in Rathenow an den Start gehen, bereiten sich nun in Premnitz vor.

Um Technik, Schnelligkeit und ein ausbalanciertes Boot geht es den Trainern des Drachenboot Havelland e.V. nicht nur beim Training mit den Erwachsenenmannschaften. An den Wochenenden stehen auch die Jugendlichen aus vier Schulen den Männern und Frauen aus der Havellandregion in nichts nach. Acht Schülermannschaften begeben sich bereits am 13. September an den Start unterhalb der Mühle des Optikparks. Es geht ihnen um Medaillen, den Schülercup und die Teilnahme am Wettkampf der Erwachsenen am Folgetag.

Zwar sind die Mannschaften, die Minis, Midis und Maxis des Jahn-Gymnasiums, wie die Bürgel Drachen, Flussmonster und Haveldrachen der Bürgelschule, die Duncker Drachen der Duncker-Oberschule und die Stadtkanaldrachen der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule zum 8. Schülercup geladen. Gleichzeitig findet das Rennen aber auch zur 2. Kreisolympiade junger Sportler des Kreissportbunds Havelland statt. "Wir wollten den Schüler-Cup kreisweit bekannt machen", sagt Martin Skowronek, Jugendsportkoordinator beim Kreissportbund. "Wir würden uns freuen, in Zukunft Teams aus dem Osthavelland an den Start in Rathenow bringen zu können."

Um zum Wettkampf zu gelangen, stellt der Landkreis Teilnehmern von Kreisolympiaden für den Transport Busse des kreiseigenen Unternehmens Havelbus GmbH zur Verfügung. Zudem entlastet der KSB die Teams bei der Startgebühr ein wenig und stellt die Medaillen.

Um 9.00 Uhr erfolgen die Starts zum Schüler-Cup am Freitag, 13. September. Am Folgetag, 14. September, werden die Zuschauer und ihre Anfeuerungsrufe ab 10.00 Uhr auf dem Havelabschnitt zwischen Mühle und Kino benötigt. Mit den Gewinnern des Schüler-Cups gehen 24 Mannschaften an den Start, je drei Boote treten in den Rennen gegeneinander an. So sind die gefahrenen Zeiten wichtiger als die Platzierung bei den einzelnen Starts. Bis zu vier Läufe absolviert jede Mannschaft.

Die Organisation liegt vor allem beim Drachenboot Havelland e.V., ansässig in Premnitz. Aber: "Ohne die Sponsoren würde nichts gehen am Freitag und Samstag", sagt Marcus Liebert vom Verein. Erstmals konnte das Rathenower Unternehmen MAP fürs Sponsoring begeistert werden. Gewürdigt wird dies, in dem der Premium-Cup für die beste Mannschaft dieser Kategorie 2019 der MAP-Premium-Cup ist. Das Starterfeld wird in drei Kategorien gewertet: In der Fun-Wertung laufen jene Teams ein, die sich am wenigsten professionell am Wettkampf beteiligen. Die Kategorie Sport umfasst jene, die mittels ihrer gefahrenen Zeiten im Gesamt-Mittel-Feld landen. Zur Premium-Kategorie zählen die Mannschaften, die am schnellsten die Stecke über 250 Meter zurücklegen. Der Pokal des Sport-Cups wird dem Unternehmen OHST Medizintechnik gewidmet, Volksbank ist mit dem Fun-Cup verbunden. Die Pokale, das sind Steinfliesen, kommen von der Knake Natursteinwerk GmbH. Neben den Hauptsponsoren, wirken auch zahlreiche kleinere, die das Event ermöglichen. Ein Beitrag leistet auch die Stadt - beispielsweise mit dem Bürgermeister-Cup, einem Wanderpokal. Die Monster Drachen des Red Eagles e.V. gewannen den Cup 2018, nachdem sie 2017 die Chance verpassten sich ihn gänzlich zu sichern.

Für die Organisatoren um den Drachenboot Havelland e.V. sei es eine besondere Freude, dass die Zahl der Teams, die von auswärts am Wettkampf teilnehmen, stieg. Neben den Rathenower und havelländischen Teams sind die Fire Dragons der Feuerwehren der Stadt Brandenburg, die Traffic Dragons der Verkehrsbetriebe Brandenburg, das Team Bonava von der Bonava Deutschland GmbH, die Rocket Draxx vom WSV Stahl Brandenburg e.V. und die RFT Kabel Drachen von der RFT Kabel Brandenburg GmbH dabei.

Mehr Infos zum Wettbewerb auf www.drachenboot-havelland.de