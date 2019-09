Annemarie Diehr

Steinhöfel (MOZ) Einen Kriminalroman, der in Fürstenwalde spielt, hat Bürgermeister Matthias Rudolph künftig für besondere Gäste der Domstadt parat. Als Geschenk für offizielle Anlässe und Auszeichnungen hat ihm die Fürstenwalder Autorin Rita Kahnt im Alten Amtshaus Steinhöfel zehn Exemplare ihres 2018 erschienenen Romans "Kopf an Kopf in Fürstenwalde" übergeben.

Die Idee dazu hatte Amtshaus-Inhaberin Gabriele Behnke. "Immerhin ist das Buch ein kleiner Reiseführer", sagt sie. "Es spielt an Originalschauplätzen der Stadt, wer sie noch nicht kennt, erfährt, wo in Fürstenwalde der Galgenberg oder die Katzentreppe ist, und wer sie kennt, weiß, wovon die Rede ist."

Auch dem Alten Amtshaus in Steinhöfel widmet Rita Kahnt, die mit Gabriele Behnke befreundet ist, in ihrem Buch ein eigenes Kapitel. Umso mehr sei sie enttäuscht, meint die Amtshaus-Bewohnerin, dass ihre auch bei Odervorlands Amtsdirektorin Marlen Rost vorgetragene Idee in der Gemeinde Steinhöfel wenig Anklang fand: Im dortigen Sozialausschuss habe man entschieden, statt des Fürstenwalde-Krimis die Biografie eines Demnitzer Pfarrers beim Neujahrsempfang der Gemeinde als Präsent zu überreichen.