Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die Vereinigung Ziergeflügel und Exoten (VZE) e. V. Falkensee veranstaltet am 21. und 22. September jeweils von 10 bis 17 Uhr eine Vogelschau im Vereinsheim in der Dallgower Straße 104 in Falkensee, auf dem Gelände des Tierheims. In liebevoll gestalteten Volieren im Innen- und Außenbereich werden Sittiche, Finken und Papageien gezeigt. Eine fachkundige Führung und Beratung ist garantiert. Für die kleinen Besucher wird eine liebevolle Betreuung mit Spiel und Spaß gewährleistet. Und für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Für den Eintritt ist ein Obolus von 1,50 Euro pro Erwachsenen zu entrichten. Die Kinder bis 14 Jahre genießen freien Eintritt.