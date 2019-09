Jörn Tornow

Friedland (MOZ) Beim Flohmarkt des Kindergartens Villa Kunterbunt in Friedland schauten sich am Freitag Anja Rose und ihre Tochter Zarah Shirts an. Kerstin Silbernagel (r.) von der Kita steht beratend zur Seite. Angeboten werden Jacken, Pullover, Schuhe und andere Bekleidung in Kindergröße. Auch Fahrradhelme, Spielzeug, Puzzle, Bücher und CDs werden angeboten. Besonders beliebt sind Jacken und Spielzeug. Die Preise starten bei 50 Cent und gehen bis etwa 20 Euro. Die angebotenen Dinge stammen von 40 Eltern, die nicht nur aus Friedland kommen. Aus der ganzen Umgebung wurden Sachen für den Flohmarkt angeboten. Der nächste Flohmarkt findet am 28. Februar 2020 von 12 bis 17 Uhr statt.