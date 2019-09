DPA

Belfast (dpa) Kapitän Manuel Neuer geht davon aus, dass die Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2020 "alle Möglichkeiten" hätte, "sehr weit zu kommen".

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw habe "sehr großes Potenzial und wächst in sich immer besser zusammen", sagte Neuer im Interview der "Welt am Sonntag". Die Qualifikation vorausgesetzt, "können wir wieder um den Titel mitspielen", sagte der 33-Jährige. "Wenn wir weiter hart an uns arbeiten."

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes hatte in der Qualifikation am Freitag mit 2:4 gegen die Niederlande verloren und steht im Spiel am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Nordirland unter Zugzwang. Neuer blickte in der "WamS" schon weiter voraus: "Noch haben wir knapp ein Jahr Zeit. Die müssen wir nutzen. Denn alles, was wir uns jetzt erarbeiten, kann uns helfen."

Seine eigene Zukunft könne er noch nicht abschätzen, sagte der Kapitän von Rekordmeister FC Bayern München, der bei Löw trotz starker Konkurrenz durch Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona gesetzt ist. "Irgendwann ist es immer vorbei. Das weiß ich. Aber das kann ich im Moment nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich extrem gebraucht werde hier bei der Nationalmannschaft und sich alle freuen, dass ich da bin", sagte Neuer. "Es ist klar, dass ich meine Leistung zeigen muss. Aber das ist normal."

Ter Stegen sagte im Interview der Internetplattform "t-online.de", die Situation sei für ihn "natürlich schwierig. Du gibst dein Bestes, aber bist nicht da, wo du hin möchtest." Er habe zwar, "das große Ziel, die Nummer eins der Nationalmannschaft zu werden - aber nicht um jeden Preis", sagte der 27-Jährige. "Fußball ist das eine, aber für mich ist Menschlichkeit das Wichtigste. Ich möchte in den Spiegel schauen und sagen können: ’Du hast ehrlich gearbeitet, hast intern offen deine Ambitionen angesprochen. Aber du warst immer fair und hast nach außen nicht verrückt gespielt.’"