dpa

Potsdam (dpa) Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals öffnen auch in Brandenburg mehr als 300 historische Gebäude.

Unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" werden an diesem Sonntag alte Mühlen, Kirchen, Gutshäuser und Industriedenkmäler zu sehen sein, wie das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung mitteilte. Für Besucher werden demnach unter anderem Führungen und Besichtigungen angeboten.

In Sieversdorf-Hohenofen (Ostprignitz-Ruppin) kann den Angaben zufolge die Patent-Papierfabrik Hohenhofen besichtigt werden: Der Produktionsablauf vom Lumpen bis zur fertigen Papierrolle wird gezeigt. In Finsterwalde (Elbe-Elster) ist die Zigarrenfabrik zu sehen, in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) können Interessierte das Heizkraftwerk der Heilstätten anschauen.

Auch der Historische Hafen in Brandenburg an der Havel steht auf der Liste der Orte, die am Sonntag besichtigt werden können. Die komplette Auflistung ist auf der Internetseite der Initiative zu finden. Der Tag des offenen Denkmals findet zum 26. Mal statt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert die bundesweiten Aktionen.