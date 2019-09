THB

Brandenburg an der Havel Duale Studienformate werden von Schülerinnen und Schülern stark nachgefragt und bieten Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, qualifizierte Fachkräfte selbst auszubilden und frühzeitig an sich zu binden. Wie das duale Studium funktioniert und welche Erfahrungen die Praxispartner gemacht haben, wird am Donnerstag, 26. September, von 9.30 bis etwa 13 Uhr an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) vorgestellt. Angeboten werden drei Erfahrungsberichte von Kooperationsunternehmen und dual Studierenden zu den Themen "Gewinnung von dual Studierenden", "Gestaltung der Praxisphasen" sowie "Theorie-Praxis-Verzahnung". Für Diskussionen, persönliche Fragen und einen intensiven Austausch ist ausreichend Zeit eingeplant. Die Veranstaltung an der THB, Magdeburger Straße 50, richtet sich an Kooperationspartner und interessierte Unternehmen. Informationen erteilt Sandra Hettwer (E-Mail: sandra.hettwer@th-brandenburg.de, Telefon 03381/355-798), bei ihr sind bis zum 15. September 2019 auch Anmeldungen möglich. Weitere Informationen und Online-Anmeldung im Internet: https://bit.ly/2TunD4l