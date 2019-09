Joachim Eggers

Bad Saarow (MOZ) Nach einem Wohnungsbrand in Bad Saarow können die Bewohner am Wochenende noch nicht in das betroffene Einfamilienhaus zurückkehren.

"Wir haben das Haus für unbewohnbar erklärt", sagte Andreas Diebert, der Amtsbrandmeister des Amts Scharmützelsee. Zudem hat nach seiner Kenntnis die Kriminalpolizei das Haus für brandtechnische Untersuchungen beschlagnahmt. Der Brand war am Sonnabendmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkt worden.

Er war in einem Wohnraum im Erdgeschoss ausgebrochen. Personen kamen nach Aussage Dieberts nicht zu Schaden. Der Brand in der Seitenstraße des Ortsteils Pieskow war nach einer Viertelstunde gelöscht, berichtete Diebert.

Die etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Saarow, Neu Golm, Langewahl und Wendisch Rietz waren dennoch bis etwa 9.45 Uhr im Einsatz. "Das Haus war stark verraucht", erläuterte Diebert. "Wir haben es belüftet, um den Rauch rauszukriegen und die hohe Temperatur zu senken." Die Bewohner seien selbst andernorts untergekommen.