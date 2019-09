Matthias Henke

Gransee Planmäßig voran schreiten die Bauarbeiten an der Granseer Kirchgasse. Das sagte Fachbereichsleiter Nico Zehmke von der Granseer Amtsverwaltung am Donnerstag bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. "Einem Bauende Ende Oktober steht nichts im Wege", betonte er. Medien wurden verlegt, die Anbindung an den Knotenpunkt Baustraße erledigt. Die Baugenehmigung für den Spielort zwischen Kirchgasse und Kirche sei auch schon eingegangen. "Wir machen jetzt die Ausschreibungen fertig", so Zehmke weiter.