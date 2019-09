Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Das Hohen Neuendorfer Herbstfest ist eine feste Größe im Kalender der Stadt – und dieses Jahr scheint es noch größer gewesen zu sein als sonst. Dabei fand es wegen der Bauarbeiten auf dem Rathausvorplatz quasi an drei Orten statt. Schon am Freitag strömten die Menschen zu beiden Seiten der B 96, um die Bands zu hören und den Rummel mit Buden und Karussells zu genießen.

10 000 Menschen, eher mehr, meint Thomas Kaps, langjähriger Veranstaltungspartner der Stadt, sind bis Sonntag zur Riesenparty gekommen. Dabei hat die Verlegung auf den Sportplatz zwar vielleicht die Sportler dort angesichts der Massen auf den Laufbahnen beunruhigt. Doch dem Fest verlieh das abgegrenzte Areal einen beinahe familiären Charakter.

Jugendschutzkontrollen haben Ordnungsamt, Schulsozialarbeiter und Polizei auch dieses Jahr wieder gemeinsam an einem Strang ziehen lassen. Große Vorkommnisse habe es nicht gegeben, sagte Stadtsprecherin Ariane Fäscher. Einige alkoholisierte Jugendliche mussten mit den Eltern nach Hause. "Die Eltern sind uns meistens dankbar", sagt Ariane Fäscher.

Die sportliche Ausrichtung war auch in diesem Jahr wieder ganz deutlich. In der Stadthalle durfte jeder mitmachen. Während die Kinder die aufgebauten Stationen locker nahmen, ging es beim Spinning mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ganz schön an die Kräfte.

Chorgesang und "Fehler im System" der Musikschule, tanzende Kinder und Jugendliche, Akrobatik der Cheerleader der Rugbyunion und mehrere Bands lockten die Zuschauer an die Bühne. Undine Lux, zu erkennen an der Lieblingsfarbe Pink, und Sotiria von Unheilig bekamen für ihre Schlager viel Beifall, und Achim Petry kam beim Publikum sympathisch rüber.

Auf der Bühne gab es aber auch diverse Ehrungen: So haben die Stadtradeln-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer in diesem Jahr wieder ganze Arbeit geleistet. 40 942 Kilometer toppten das Ergebnis vom vergangenen Jahr noch einmal um gute 600 Kilometer. 176 Frauen, Männer und Kinder haben sich fröhlich abgestrampelt. "Nein, die Hausaufgaben kamen nicht zu kurz", widerspricht Leo seinem Schulleiter Axel Fischer. "Die haben wir einfach schneller gemacht." Mit seinem Bruder Jonah ist er in den drei Wochen 600 Kilometer geradelt. "Das ist mehr, als der Schulleiter geschafft hat", gibt Axel Fischer zu. "Unser Auto hat schon Spinnenweben", sagt der achtjährige Jonah nicht ohne Stolz. Insgesamt haben 27 Kinder und Erwachsene im Team der Grundschule Niederheide mitgemacht.

Vollzählig auf der Bühne versammelt hat sich die Stadtfraktion Bündnis 90/Grüne. Sie sind die diesjährigen Teamsieger. Mit 20 Personen insgesamt haben sie 7 149 Kilometer erradelt, jeder durchschnittlich 357 Kilometer. Für die Fraktion ist das natürlich auch ein politisches Statement.