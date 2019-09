Aileen Hohnstein

Hennigsdorf Es war eine Idee aus dem Bürgerhaushalt, und sie kam hervorragend an. 20 000 Euro hat die Stadt Hennigsdorf in das Fest investiert, das vor allem den Spaß am Sport in den Vordergrund stellte. Es sollte sich an jeden Besucher richten, egal ob in Sport- oder Alltagskleidung, jung oder alt, Athlet oder Couch-Potato.

Das Konzept geht am Sonnabend auf. "Vier Stunden aktiv" heißt es da und an mehreren Stationen können die Besucher in genau diesem Zeitraum, der Dauer des Festes, verschiedene Disziplinen testen. Der Kreissportbund bietet einen kleinen Sportzirkel an. Am Ruderergometer kommen Kinder und auch Erwachsene ins Schwitzen, wenn sie auf einem Sportgerät quasi auf dem Trockenen rudern und in zwei Minuten eine möglichst lange Strecke zurücklegen wollen. Personen ab 60 Jahren können ihre Alltagsfitness testen und für die Kleinsten stehen unter anderem Hüpfburg und Trampolin bereit.

Der Landessportbund hat eine Laser-Biathlon-Anlage beigesteuert, an der man sich wie ein Profi bauchlängs auf den Boden schmeißen und mit dem Lasergewehr seine Zielgenauigkeit unter Beweis stellen kann. Auch die Fraktion der Denksportler ist vertreten. Über Schachbrettern brüten Mitglieder sowohl der Schach-AG der Adolf Diesterweg-Oberschule als auch der Schachfreunde Leegebruch und messen sich mit schachaffinen Hennigsdorfern.

Am Krav-Maga-Stand geht es da handfester zu. Mike Becker stellt das Selbstverteidigungssystem vor, das ursprünglich für das israelische Militär entwickelt wurde und verschiedene Schlag- und Tritttechniken beinhaltet. Während Kinder keinerlei Berührungsängste aufweisen und beherzt zutreten, bleiben die Eltern eher auf Abstand. Diese Zurückhaltung zeigen die Männer und Frauen beim Training in Hennigsdorf, das immer donnerstags stattfindet, längst nicht mehr, versichert Becker. Voraussetzungen, um mitzumachen, gibt es außer einem Mindestalter von zwölf Jahren keine – das Training werde an den jeweiligen Fitness-Stand angepasst.

Die Besucher nehmen das Angebot gut an. "Ich wollte unbedingt mit dem Handballverein herkommen, wegen der Stadtwette", sagt Angelina-Marie und freut sich, dass der Bürgermeister nun beim Rugbytraining bestehen muss. Das Fest findet die Zehnjährige, die sich gerade beim Laser Biathlon ausprobiert, gut: "Es ist mal was anderes als ein normales Kinderfest, es wird viel Verschiedenes angeboten. Hüpfburgen sind ja jetzt nicht unbedingt was für Zehnjährige." Auch Patrizia Tomski schätzt die Veranstaltung: "Es ist ganz toll, vor allem, weil hier auch viel präsentiert wird. Gerade Zugezogene können sich informieren, was es hier so gibt und müssen sich nicht immer nur nach an dem Angebot in Berlin orientieren."

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) freut sich, seine Wette verloren zu haben. Der SV Stahl hat es sehr wohl geschafft, 300 Frauen und Männer in Trikot oder Trainingsanzug auf dem Rathausplatz zu versammeln. Nun muss er zum Rugby-Training. Er nimmt es sportlich.

Wie es mit dem City-Sportfest weitergehen wird, zeigt sich in Zukunft. Beim diesjährigen Bürgerhaushalt darf es laut Regelwerk nicht noch einmal auf der Liste stehen, frühestens 2020 könnte es wieder zur Wahl vorgeschlagen und darüber abgestimmt werden. Es liegt also ganz in der Hand der Hennigsdorfer, ob es eine weitere Auflage der Veranstaltung gibt.