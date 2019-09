Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Da soll noch einer sagen, die Grüneberger verstehen nicht zu feiern. Das Gegenteil ist der Fall. Zum Erntefest am Sonnabend kann mit Fug und Recht festgestellt werden, dass sich die Einwohnerzahl wohl verdoppelt hatte. Mit Ausnahme von Großmutz, das selbst mit einem Fest für die Ernte dankte, war der Rest der Löwenberger Landes in Grüneberg anzutreffen. Die Straußenfarm Winkler aus Neulöwenberg und die "Te Be Be GbR" von Wido Beier in Löwenberg sorgten mit ihren Themenwagen im Umzug für ordentlich Stimmung. Dass ordentlich Bier trinken der Landwirtschaft hilft, wer kann dagegen schon etwas sagen? Der mit Bierfässern voll beladene Wagen war schon ein Hingucker, nicht minder die Madels und Buben in Dirndl und Lederhosen, die an die Zuschauer am Straßenrand Kostproben des Gerstensaftes austeilten. Dass die "Wilden Orchideen" aus dem benachbarten Teschendorf im Tross nicht fehlen durften, versteht sich von selbst. Es wäre auch schade gewesen, auf die Stimmungsmacher mit ihrem bunten Wagen und der Musik zum Mitsingen zu verzichten.

Quirliges Treiben

Doch auch aktuelle Themen wie der Umweltschutz, der Schutz der Insekten und Bienen sowie die Landwirte als Gefangene im Käfig der bürokratischen Vorschriften wurden auf hintergründige und lustige Art thematisiert.

Wie viele Wagen und Gefährte es genau waren, da hat so mancher Zuschauer am Straßenrand schnell die Übersicht verloren. "Bei 30 habe ich aufgehört mitzuzählen, es waren einfach viele, sehr viele", stellt ein Zuschauer fest. Überrascht von dem fröhlichen Treiben in Grüneberg wurden Monika und Martin Beuth aus Berlin. Die beiden Radler wollten eigentlich nach Liebenberg fahren. "Aber da machen wir wohl hier eine Pause", so Beuth. "Das ist einfach toll, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so etwas auf den Dörfern heute noch gibt", stellt der Großstädter schmunzelnd fest. "Wir müssen wohl noch öfter rausfahren", so sein Fazit. Derweil hat seine Frau Monika auf dem Rasenstück vor der Feuerwache Stargast Oskar entdeckt, eine rotgetigerte Katze, die sich in der Sonne aalt und sichtlich genießt, wenn sie gestreichelt wird. "Aber nicht mitnehmen", melden sich von der anderen Straßenseite die Eigentümer und lachen.

Das ganze Dorf ist in Feierlaune. Für die Kinder gibt am Jugendclub Spiele, Schminken und eine Strohhüpfburg, auf der es sich herrlich toben lässt. "Die Eltern werden sich freuen, wenn die Kinder das Stroh zu Hause aus den Sachen schütteln", merkt eine Besucherin an und geht weiter in Richtung des Dorfgemeinschaftshauses, um sich mit ihrer Freundin bei Kaffee und Kuchen zu stärken. Doch die beiden haben ein Problem. Das sind nicht die fehlenden Plätze, sondern die viel zu große Auswahl.

Mit einem bunten Programm wird das Fest dann fortgesetzt.