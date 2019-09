Wolfgang Gumprich

Mildenberg Entweder sind die Männer in Mildenberg großzügig, oder sie lassen sich das Steuer langsam, aber sicher aus der Hand nehmen. Von den knapp 50 Wagen beim Umzug wurde – gefühlt – gut die Hälfte der Trecker von Frauen gesteuert. Und wieder einmal bewies die Ortschaft, in der viele Jahrzehnte der Ton den Ton angab, dass sie auch eine Hochburg alter Zugmaschinen ist. Der Hingucker schlechthin führte den Zug an, ein Lanz-Bulldog hatte einen alten Hänger am Haken, darauf stand die aus Getreidehalmen geflochtene und geschmückte Erntekrone. Es folgten rund 50 weitere Wagen, fantasiereich zum Thema Ernte und Herbst geschmückt. Die Zugmaschinen der einzelnen Wagen hätten jeden Trecker-Freund entzückt. Sie wurden, und das fiel wirklich auf, von sehr vielen Frauen gelenkt.

34 Jahre Erntefeier

Den Umzug kommentierte wie in jedem Jahr kenntnisreich Karin Schulze. Bei der anschließenden Begrüßung wies Ortsvorsteher André Witzlau darauf hin, dass das Erntefest vor 34 Jahren von der LPG initiiert wurde, um Kultur aufs Dorf zu bringen. Bei der diesjährigen Auflage des Festes habe man einige Umstellungen vorgenommen, von denen der Ortsvorsteher hoffte, dass sie von den Besuchern angenommen würden. Neu-Bürgermeister Bert Kronenberg gestand, dass er überhaupt das erste Mal diese Veranstaltung besuche, er sei überwältigt und danke Mildenberg dafür, dass es der Stadt eine solche Strahlkraft schenke. Waldemar Schulz, Chef der Stadtverordnetenversammlung, war begeistert von dem enormen Engagement und der eigenen Organisation des Festes. Die angesprochenen Umbauten haben der Veranstaltung gut getan: Die 90-Grad-Drehung der Bühne mit der Zweiteilung des Zeltbetriebs passt, sie sorgt für eine gewisse Kompaktheit, die ein Zerdröseln verhindert. Während der regionale Markt den Beginn des Festes einläutet, beschließen die beiden Hoffeste der Wirtschaft und der Landfleischerei am Dorfende die Veranstaltung. Somit war der Dorfanger in Themenbereiche eingeteilt. Im regionalen Markt boten Händler ihr Obst, selbst gestrickte Teddys und geflochtene Körbe an. Es schloss sich die "Event-Zone" an. Hier standen die Zelte, in denen Kuchen verkauft wurde. Großen Andrang gab es bei der Tombola, deren Gewinne von über 50 Sponsoren gestiftet worden waren. Den Zelten folgte der "Mini-Rummel" mit Hüpfburg, Western-Bahn und Mini-Kettenkarussell. Einer der vielen Höhepunkte waren die Vereinskämpfe, die unentschieden ausgingen: Beim Sackhüpfen gewannen die Motor- und Schlepperfreunde, der Sportverein setzte sich beim Bierglasstemmen durch, der Kameradschaftsverein drosch am schnellsten die meisten Nägel in den Balken. Als Prämie nahm jeder Verein ein 30-Liter Fass Bier ins Vereinsheim mit.