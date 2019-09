Wolfgang Gumprich

Zehdenick Heimatkunde der ganz besonderen Art gab es am Sonnabend für die gut 50 Besucher der Klosterscheune. "Fontanes Frauen" standen auf dem Programm, ihnen hat sich der Autor Robert Rauh in seinem gleichnamigen Buch "topographisch" genähert. Für die szenische Lesung mit Bildern hat er die Schauspielerin Corinna Harfouch gewinnen können.

In seinem Buch geht Rauh den Vorbildern von fünf literarischen Figuren in Fontanes Romanen nach: Elisabeth von Ardenne (Vorbild für Effi Briest), Martha Fontane, das Modell für Jenny Treibel, die vermeintliche Brandstifterin Grete Minde aus Tangermünde, "Prinzessin Goldhaar", Caroline de la Roche-Aymon aus dem Kapitel Köpernitz seiner "Wanderungen"; sie kommt auch im "Stechlin" vor. Dann gibt es noch Charlotte von Arnstedt, als Luise Charlotte Henriette von Kraut 1826 geboren. Sie geht in die Literaturgeschichte durch Fontane als Krautentochter ein. "Sie", so der Historiker Rauh, "hatte etwas zu bieten, was Fontane zeitlebens elektrisierte: drei Ehen, ein Duell und eine Entführung". Rauh begab sich auf ihre Spur und wurde im Löwenberger Land in Hoppenrade fündig.

Sehr lakonisch und leicht ironisch geschrieben, liest Corinna Harfouch Rauhs Schilderungen, die er in der Ich-Form geschrieben hat. Dabei spannt Rauh den Bogen von der 750-Jahr-Feier des Ortes im Jahr 2007 bis ins 18. Jahrhundert. Er schildert seinen Besuch im Schloss Hoppenrade. All dies verwebt er mit der Lebensgeschichte der lebenslustigen Frau, die mit 16 Jahren zum ersten Mal verheiratet wurde, mit dem englische Botschafter in Berlin, Hugh Eliott. Charlotte beginnt eine Liebschaft mit dem Baron von Knyphausen. Eliott erfährt es, bricht in ihre Wohnung ein, nimmt die Liebesbriefe mit, entführt die einjährige Tochter. Ihr Mann duelliert sich mit dem Baron, beide überleben, die Scheidung erfolgt am 30. Juni 1783. Vier Monate später heiratet sie ihren Baron, doch der stirbt früh. Im Jahr 1790 trifft sie am Hof in Rheinsberg den Rittmeister von Arnstedt, im Dezember des Jahres wird aus der Freifrau von Knyphausen die Frau Rittmeister von Arnstedt. Einem eigenen Abschnitt ist die Suche nach dem "Badetempelchen" gewidmet , das Fontane in seinem Buch "Fünf Schlösser" beschreibt. Es soll an einem kleinen See in Mon Caprice gestanden haben. Rauh schildert seine ungewöhnliche Recherche.

Bei seinen Vor-Ort-Untersuchungen im Wasser entdeckt Rauh schließlich, dass das Tempelchen im See stand und nicht, wie bei Fontane beschrieben, am Rand. Im Wasser findet der Autor große Muscheln, einen behauenen Stein sowie einen Ziegelstein. Den lässt er nun von Experten im Ziegeleipark untersuchen. Als Gegenleistung gab es die Lesung.