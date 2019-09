Katja Schrader

Oranienburg Der Schlosshof könnte am Sonnabend zum Konzert von Matthias Reim voller nicht sein. Seit Jahren kommt Reim nach Oranienburg. Das ist so verlässlich wie die Konzerte selbst, die die Erwartungen sichtbar erfüllen. Bekannte Hits, satter Rocksound, Texte, die auf das eigene Leben übertragbar sind, und ein Mann, der sich traut, offen seine Verletzlichkeit und Fehlbarkeit zu zeigen – so ist das Rezept seines Erfolgs.

"Das ist Rock’n’Roll und ihr wisst ja, mein Leben ist Rock’n’ Roll!", ruft Reim ins Mikrofon. Das Publikum ist sofort bei ihm. Es regnet. "Was soll’s? Es regnet oft, wenn er hier ist. Daran ist man gewöhnt", sagt Kerstin aus Bernau. Sie hat sich ein Regencape übergezogen. Auf der Kapuze blinkt ein Stirnband. Jedes Stück wird mitgesungen.

Neues Album im Oktober

"Im Oktober kommt das schönste Album raus, das ich seit 30 Jahren gemacht habe", sagt Matthias Reim. Es wird den Titel "MR 20" tragen. Mit "Eiskalt" gibt es eine Kostprobe daraus. Doch auch die ist längst ein Ohrwurm für die Fans. Seit einiger Zeit gibt es die Single bereits. Reim erzählt, er beobachte aufgeregt, wie der neue Hit in den "Minicharts" nach oben klettere und könne sich jetzt schon über den Erfolg freuen. "Ich fall auf dich nicht mehr herein. Auch wenn es schwerfällt, jetzt eiskalt zu sein", heißt es darin.

So wollen die Fans ihren "Matze". "Seine Mucke ist einfach toll", sagt Eckhard, der gern Ecki genannt wird. "Matthias ist Kindheit, ich bin damit aufgewachsen. Er hat mich geprägt", erklärt Diana. Ihre siebenjährige Tochter Daria und deren Freundin Marlene sind auch Fans. Auf ihren pinkfarbenen T-Shirts steht "Matthias -Reim – Fans # next Generation".

Ganz vorn steht Nina aus Oranienburg. Der Sänger sei ihr lebenslanger Begleiter. "Ich höre ihn, wann immer ich kann. Seine Musik spiegelt das wahre Leben wider und hat mir schon in so vielen Situationen meines Lebens geholfen", erzählt sie. Es sei wie eine Art psychologische Hilfe. "Man hat oft am Boden gelegen und steht gemeinsam mit ihm wieder auf." Aus jedem Stück nehme sie sich eine Botschaft für das eigene Leben heraus. Auch "Eiskalt" hat sie immer wieder gehört, um herauszufinden, dass es auch auf ihre derzeitige Situation passe. Eine Freundschaft sei nach 20 Jahren kaputtgegangen. Reim habe wieder einmal die richtigen Worte zur richtigen Zeit gehabt. Er sei das Beispiel, dass man auch scheitern könne. Das treffe den Nerv beider Geschlechter gleichermaßen. "Er hat seine Geschichten selbst erlebt", sagt Anke.

In Matthias Reims Texten steckt immer wieder der Schmerz über den Verlust der Liebe, die Qual, sich herausreißen aus einer schweren Zeit, aufzustehen und nicht auf die Sirenen zu hören, die das gerade zurechtgerückte Gefüge wieder ins Wanken bringen wollen. Lebensthema eines Mannes, der sich zumindest scheinbar den Frauen und der Liebe ganz ausgeliefert hat.

Was zählt, ist die Musik

Im Background singt die aktuelle blonde Sirene, Schlagersängerin Christin Stark. Lederröhre, High Heels und Schlagerstimme erfüllen das Beuteschema mehr denn je. Beim gemeinsamen Duett singt sie: "Und wenn die ganze Welt dich für’n Mistkerl hält – ich nicht".

"Michelle wäre mir lieber gewesen", raunt Ecki und rollt mit den großen Augen. Edith sagt, ihr sei das ganze Privatleben egal. "Dass er fünf Kinder von verschiedenen Frauen hat und so. Ich lieb ihn trotzdem". An einigem komme man durch die Medien nicht vorbei. Aber was zähle, sei die Musik. Zwei Idole höre sie seit Jahrzehnten rauf und runter, Matthias Reim und Queen.

Und dann kommt der Song

Der Regen hält auch im zweiten Teil des Konzertes an. Der Begeisterung tut das keinen Abbruch. Reim bedankt sich am Ende für das Durchhalten. Da ruft Ecki "Verdammt, ich lieb dich!" Andere stimmen mit ein. "Keine Angst, der singt das immer am Schluss", beruhigt Simone ihre Freundin. Der Regen hört auf. Die ersten Töne des größten Reim-Hits aller Zeiten erklingen. Ecki reißt die Arme hoch, bevor er laut in den Gesang einstimmt.