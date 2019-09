Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Zwölf Projekte haben in diesem Jahr beim Bürgerbudget der Stadt Eberswalde gewonnen. Insgesamt werden 104 000 Euro für Sport, Kinder und Ehrenamt ausgeschüttet. Insgesamt 73 Projekte buhlten am Sonnabend im Familiengarten um die Stimmtaler der 2069 Eberswalder, die im Laufe des Tages vorbeikamen.

Die meisten Stimmen (779 Stimmtaler) bekam am Ende das Projekt der Johanniter: Die ehrenamtlichen Lebensretter können nun für 15 000 Euro einen Kommandowagen anschaffen. Der Ostender Sportverein, der sich viel im Kinder- und Jugendsport engagiert, darf dank 732 Stimmtaler für 15 000 Euro Sportgeräte für die Jugendabteilung kaufen: Tore, Bälle, Billardtisch und Dartpfeile sollen angeschafft werden.

Tornow hatte wieder Nase vorn

Über 3000 Euro darf sich der Verein Sternenkinder freuen, der sich um Eltern kümmert, die Totgeburten und Kindstod verkraften mussten. Von dem Geld soll die ehrenamtliche Arbeit, etwa ein Notfalltelefon, Infomaterial und das Basteln von Trostkissen finanziert werden. Beim Bürgerbudget immer weit vorne sind die Tornower: In diesem Jahr darf der Ortsteil dank 599 Unterstützer eine Hüpfburg, Eis-, Popcorn- und Zuckerwattemaschinen sowie Partydeko im Wert von 15 000 Euro anschaffen.

Der Nachwuchs des 1. SV Eberswalde bekam mit 453 Jetons den fünften Platz ebenfalls viel Zuspruch und kann nun Trainingsmaterial für 10 000 Euro kaufen. Der sechste Platz geht an die Kita Pusteblume. Sie hat nun 15 000 Euro zur Verfügung, um einen kleinen aber feinen Klettergarten zu bauen. Der Eberswalder Sportclub darf einen Vereinsbus dank 406 Stimmtaler für 15 000 Euro kaufen.

Open-Air-Kino im Familiengarten

Die Kita "Nesthäkchen" in Finow heimste 356 Jetons ein und kann für 4 000 Euro ein kleines Spielhaus für den Garten kaufen. Im Familiengarten wird es künftig zehnmal im Jahr "Open-Air-Kino geben. Dafür stehen nun 5000 Euro vom Kämmerer Sven Siebert zur Verfügung. Gerade kleinere Projekte können beim Bürgerbudget gewinnen, betont Siebert. Wenn die großen Brocken verteilt seien, können kleinere Projekte gewinnen. Denn die Restsumme wird, sofern möglich ausgegeben. Im vergangenen Jahr etwa blieben über 4000 Euro übrig, die dieses Jahr mitverteilt wurden. Der Kleintierzuchtverein D85 Eberswalde und Umgebung etwa darf 3500 Euro zur besseren Präsentation seiner Hühner, Tauben und Kaninchen ausgeben. Der Eberswalder Kulturbund, der 161 Stimmtaler erhielt, kann für 2000 Euro neue Stühle kaufen. "Die Alten gehen aus dem Leim", so Vereinschef Karl-Dietrich Laffin. Auch der Vorschlag, eine Spielzeugkiste für den Spielplatz Weidendamm zu kaufen, bekam mit nur 87 eingeworfenen Chips den Zuschlag, da am Ende noch 1500 Euro vom Budget übrig waren. Alle anderen Projekte, die zwar mehr Stimmen, aber zu hohe Beträge erfordern, fielen durch. 61 Projekte gehen leer aus. Neues Jahr, neues Glück, gilt auch beim Bürgerbudget. Das Glas für Neuvorschläge war bereits randvoll gefüllt. An Ideen mangelt es den Eberswaldern jedenfalls nicht.