MOZ

Joachimsthal (MOZ) Eine Hanfplantage hat die Polizei am Sonnabendnachmittag auf einem Grundstück in Joachimsthal ausgehoben. Beamte hatten die Pflanzen gegen 13 Uhr auf dem von einem 29-jährigen Mann genutzten Areal entdeckt. Bei der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einer Bereitschaftsrichterin angeordneten Durchsuchung fanden sie rund 200 Hanfpflanzen. In der Wohnung des polizeibekannten Tatverdächtigen seien außerdem eine größere Menge an Betäubungsmitteln und szenetypische Utensilien entdeckt worden, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Mann konnte allerdings noch nicht ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.