Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten ist in der Nacht zu Sonntag eine Autofahrerin (56) aufgefallen, die in Schlangenlinien über die B 112 bei Lossow fuhr. Ihre Fahrertür war nicht vollständig geschlossen und das Fernlicht an. Sie war nicht betrunken, allerdings hatte sie starke Medikamente eingenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.