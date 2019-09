Gabriele Rataj

OT Hohenstein, Stadt Strausberg (MOZ) Hohensteins Ortsvorsteher Jens Knoblich weiß, was dazu gehört, wenn das jährliche Erntefest vorbereitet sein will. Er zählt es in der Rede zur Eröffnung auf, weil das etwas von der Wertschätzung für die Arbeit der Akteure zeigt: Erntekrone binden, Festwiese mähen, Zelt aufbauen, Kuchen backen, Ideen zur Finanzierung umsetzen, Sponsoren gewinnen, Plaketten herstellen, Wildschwein besorgen, Programm zusammenstellen, rechtzeitig Künstler buchen, Flyer und Plakate entwerfen, Händler und Catering organisieren, Strohtrecker aufstellen, schmücken ...

Das ist umso wichtiger, als mit Erntefest Nr. 25 Jubiläum gefeiert wird. Da wollten es Dorfverein, Feuerwehr, Countrydancer und viele andere Helfer aus dem Ort bis hin zur Stadtverwaltung besonders gut machen.

Das Strohtrecker-Gesicht neben der Festwiese strahlt, als der traditionelle Festumzug an ihm vorbei knattert und tuckert. Knapp 20 geschmückte Traktoren sind dabei, die Landwirtschaft ist vertreten, Kremser, die Feuerwehr. Auf, neben, hinter dem Fahrersitz und auf Anhängern sitzt halb Hohenstein, während die andere Hälfte am Festgelände und den diversen Ständen längst in Bereitschaft steht oder am Straßenrand die Fahrzeug-Parade verfolgt.

Dann sind sie auf dem Platz und die starken Männer hieven die Erntekrone vom Wagen: Erst auf die Wiese, dann aufs Gestell, an die Eisenstange hängen, Bänder entrollen und zum Bläserklang des Roten Adlers das Ganze hochstemmen. Das geht deutlich schneller als das Wachsen des Getreides auf Heiko Dahlkes Äckern, als das Mähen, das dann Ramona und Thilo Schultz übernehmen, als das Binden auf Familie Herrmanns Heuboden.

20 Frauen, jung bis alt, sitzen dann zusammen und vereinen die Ähren und Rispen zur Kronenform, erzählen Regina Herrmann und Heiko Miesterfeld der neugierigen Fragerin. Diesmal sind es nur Roggen, Hafer und Weizen, Gerste ist nicht dabei – Preis der Trockenheit.

Dass aber diese schöne Tradition im Dorf weiterlebt, dafür wird in Hohenstein gesorgt. Dieses dörfliche Miteinander, die Anteilnahme und Hilfe, wenn beim Nachbarn "die Säge klemmt". Dann werden eben mal die Pferde rausgebracht, wird vor der Tür mit geharkt oder nachgeschaut, wenn die Hühner draußen nicht zu sehen sind – ist da wer krank?

In diese Gemeinschaft ist in der Vorwoche Niklas als 531. Einwohner geboren worden, frischt Bürgermeisterin Elke Stadeler die Statistik auf und verkündet noch etwas: 2020 will der Landesbetrieb Straßenwesen die Straße sanieren. Die Straßenbeleuchtung wolle sich die Verwaltung aber noch dieses Jahr ansehen.

Ortsvorsteher Knoblich fügt das Ergebnis der jüngsten Verständigung im neuen Ortsbeirat hinzu: Wir wollen die Klosterdorfer Straße erneuern, jetzt, wo das Land keine Straßenausbaubeiträge mehr erheben wird. Die neue SPD-Landtagsabgeordnete Elske Hildebrandt im Publikum wird es gehört haben. Doch erst einmal nimmt das Fest seinen Lauf.