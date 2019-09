MOZ

Strausberg (MOZ) Unbekannte haben am Wochenende versucht, in ein Wohnmobil einzubrechen. Das Gefährt war auf einem Grundstück im Spitzmühlenweg abgestellt. Jedoch gelang es den Tätern nicht, sich Zutritt zum Wohnmobil zu verschaffen. Dennoch hinterließen sie dem Besitzer einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.