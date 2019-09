MOZ

Petershagen (MOZ) Am Samstagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr zu einem Einsatz in der Kik-Filiale in der Lessingstraße ausrücken. Unbekannte hatten in der Nacht einen Wasserhahn beschädigt, der sich außen am Gebäude befand. Das dadurch austretende Wasser überschwemmte den Parkplatz. Zudem wurden am Gebäude die Fassade, ein Fallrohr und die Klinke der Eingangstür beschädigt.