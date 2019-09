Christopher Kranich

Frankfurt (Oder) Von der ersten Sekunde an spürten die über 100 lautstarken Zuschauer, wie sehr sich die HSC-Frauen auf dieses Spiel gefreut hatten. Dabei gelang den Frankfurterinnen ein Start nach Maß, sie überrannten die Gäste in den ersten 15 Minuten fast. Neuzugang Beatrice Zacharias (kam vom MTV Altlandsberg) traf nach zweieinhalb Minuten das erste Mal für ihr neues Team und besorgte das 1:0. Insgesamt netzte sie bei ihrer Heimpremiere gleich achtmal und war auf Anhieb beste Werferin.

Danach lief es weiter wie am Schnürchen für die Oderstädterinnen. Auf der Grundlage einer aggressiven Deckung eroberten die Gastgeberinnen immer wieder den Ball und setzten sich bis auf 5:0 nach gut fünf Minuten ab. Da half auch eine zwischenzeitliche Auszeit der Havelstädterinnen nichts. Erst nach knapp acht Minuten erzielten die Brandenburgerinnen das erste Tor zum 1:5.

Beide Neuzugänge überzeugen

Der Spielfreude der Schuster-Frauen tat dieses Gegentor jedoch keinen Abbruch und sie waren weiter kaum zu halten. Neuzugang Nummer 2, Nicole Radzko (kam vom LHC Cottbus), zeigte ebenfalls auf Anhieb, dass sie keinerlei Anpassungsschwierigkeiten hat und erzielte per Doppelschlag das 9:2 und 10:2 nach 15 Minuten. Erst in der Folgezeit schafften es die Gäste, die Partie ausgeglichener zu gestalten und kamen ihrerseits zu einigen Toren. Mit einem deutlichen 16:7 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel war es Nora Tübbicke vorbehalten, das erste Tor im zweiten Durchgang zu erzielen und die HSC-Frauen beim 17:7 erstmals mit zehn Toren in Führung zu bringen. Im Anschluss schlich sich bei den Gastgeberinnen allerdings etwas der "Schlendrian" ein. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff wurde nun nicht mehr mit der letzten Konsequenz agiert, so dass die Brandenburgerinnen bis auf 16:23 verkürzen konnten. Zwischen der 43. und 54. trafen die Frankfurterinnen dabei nur einmal ins gegnerische Tor, was Trainer Michael Schuster ganz und gar nicht gefiel und er seine Frauen deshalb zur einminütigen Auszeit orderte. Erst jetzt schaltete das kleinste Team der Liga, wie sich die HSC-Frauen selbst nennen, wieder einen Gang hoch und warf in den letzten fünf Minuten nochmals vier Tore. Am Ende stand ein deutlicher und verdienter 27:17-Heimerfolg zu Buche.

Michael Schuster wusste den Sieg nach dem Spiel richtig einzuordnen: "Wir haben sehr gute erste 15 Minuten gespielt. Danach haben wir uns zu wenig mit und ohne Ball bewegt. In der zweiten Halbzeit haben wir lange ohne den nötige Entschlossenheit gespielt und erst zum Ende in die Spur gefunden. Das war ein guter Auftakt, aber es gibt keinen Grund abzuheben. Es wartet noch viel Arbeit auf uns."

Am kommenden Sonntag muss der HSC 2000 zum ersten Auswärtsspiel der Saison antreten. Um 14 Uhr treffen die Frankfurterinnen auf den Aufsteiger vom Märkischen BSV Belzig.

HSC 2000 Frankfurt: Anita Tumaszyk – Beatrice Zacharias 8, Juia Kupper 5, Nicole Radzko 5, Elisa Winkowski 4 (2/3), Annekathrin Zacharias 3 (0/1), Nora Tübbicke 2, Nicol Leuschner, Lisa Berger, Nadine Wegener, Jasmin Henschel (0/1), Kathleen Rußmann, Anne-Kathrin ScholzSchiedsrichter: Felix Elliger und Sebastian Kittel – Siebenmeter: HSC 4/2, Brandenburg 5/3 – Zeitstrafen: HSC 1, Brandenburg 1 – Zuschauer: 110